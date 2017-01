El amor era un asunto serio preñado de sufrimientos y alegrías hasta que la legión cursi agarró las astas de los enamoramientos para convertir una pasión fundamental en un parque de atracciones infantil poblado de princesas pasivas y principitos tontorrones, ambos rubios y de ojos azules. Un borracho escorado, auténtica mosca de bar, me soltó una vez una de las mejores frases que he escuchado respecto al amor: «El verdadero amor es sucio o no es amor.» Esto de emparentar la suciedad (nuestros rincones oscuros, vaya) con el amor me pareció muy interesante. Los trovadores modernos que le cantan al amor desde el vehículo de la canción ligera suponen un peñazo que desemboca en éxitos veraniegos de auténtica grima. Nuestros famosos del sector pelagatos se enamoran con pasmosa facilidad. «Fulano, de nuevo enamorado junto a una bella señorita...», rezan los titulares de las revistas coloreadas de mundo feliz. Fulano rompió hacía sólo tres meses con su anterior pareja y su celeridad sentimental asombra. Qué capacidad para enamorarse, oye, parecen ese hámster correteando enfrascado en la noria de su jaula. Sospecho que el personal ya no funciona bajo el influjo de ese amor loco que provoca falta de oxígeno y tembleque de piernas, por eso me ha llamado la atención la fuga del preso Juan Alejandro M.B. Se autolesionó y se fugó engrilletado desde la ambulancia que le conducía al hospital, burlando a la carrera a sus escoltas. Su novia le había comunicado que rompía la relación y el tipo, despechado, desengañado, angustiado, necesitaba hablar con ella. Ignoro si esto es puro amor o mero calentón descerebrado, o sea un arrebato bronco de celos feroces. Pero si la historia de Juan Alejandro la llega a escribir José Giovanni, la dirige Melville y la protagoniza Alain Delon, tendríamos una obra maestra.