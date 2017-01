Educación y urbanidad

Siendo francófono total por la Ley de Educación de 1953 y por mi formación en la Suiza francesa, siempre he admirado el respeto, la libertad y la educación que se respiraba tanto en Suiza como en Francia. También es cierto que el desprecio que despertábamos en Francia los españoles en los 60 cambió en poco tiempo a la admiración por España debido al ejemplo que dimos al mundo con la modélica transición a la democracia. El respeto y la educación que se respira y palpa en dichos países no ha cambiado. Allí, cuando estamos conversando interrumpiendo el paso en una acera y se aproxima alguien, es éste quien pide disculpas y se desvía para no molestar. Es justo lo contrario de lo que ocurre al menos en Valencia, donde se ven situaciones diariamente como la que presencié hace unos días : una señora cargada de años y peso que portaba dos bolsas del super debió detenerse con su andar cansino y arrimar su espalda a la fachada de la finca en una acera estrechada por una terraza para que dos mujeres jóvenes que portaban un bebé en un carrito prosiguieran su marcha sin inmutarse y ni siquiera agradecérselo. Y cuando van ustedes andando por una acera y se encuentran de frente a dos, tres o más personas jóvenes, ¿no les pasa que son ustedes siempre los que tienen que echarse a un lado para evitar la colisión? La educación para la ciudadanía que quieren reinstaurar debe incluir un capítulo sobre urbanidad.