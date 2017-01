Entiendo que es una buena estrategia de defensa que recomendarán los abogados a las consortes de algunos cargos públicos, pero esa insistencia en que la mujer de un corrupto desconoce sus manejos empieza a resultarme inquietante. Empezó Ana Mato, exministra pero antes mujer del exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, alegando que desconocía tener un Jaguar en el garaje por obra y gracia, al parecer, de la trama Gürtel. Así, no nos extrañó que, más tarde, fuera incapaz de tomar las decisiones adecuadas en la crisis del ébola. Si no sabía lo que tenía en casa, era muy difícil controlar lo que ocurría allende miles de kilómetros. Su marido hacía y deshacía, incluidos los cumpleaños de sus hijos financiados por Correa, sin que la esposa sospechara nada. Ella se limitaba a disfrutar de un tren de vida estupendo sin hacer preguntas.

Lo mismo sucedió con la infanta Cristina y las triquiñuelas de Iñaki Urdangarín. La hermana del rey fue la que hizo célebre la frase «no me consta» para echar balones fuera cada vez que la pregunta del juez instructor ponía en evidencia algo similar a lo de Mato: una forma de vida que no se correspondía con un sueldo alto pero no estratosférico. Tampoco la infanta sabía cómo podían pagar el palacete de Pedralbes pero no intentaba averiguarlo. Ella estaba cegada por el amor que le profesaba y todo lo que le daba a firmar, lo firmaba sin pensar.

Otra ciega de amor fue Pantoja a quien su abogado intentó defender alegando que «las hormonas del amor» le nublaron la vista y no pudo ver cómo Julián Muñoz le metía en una cueva oscura de malversación y corruptelas municipales. Era un revival de Freud que no hubiera dudado en presentar a la tonadillera como una histérica con desajustes premenopáusicos que alteraban su conciencia. Pero para mujer entregada, la última que hemos conocido al servicio de un marido de dudoso historial, Luis Bárcenas. En el juicio llegó a decir: «Todo lo que hace mi marido me parece bien» y eso incluía desconocer que tenía cuentas en Suiza o si éstas estaban a nombre de ella y no solo al de él. La señora de Bárcenas admitió firmar sin preguntar pero el marido incluso llegó a decir que a veces ni siquiera firmaba su mujer sino que él «hacía un churro» (sic) para simular la firma de ella.

Fue ésta, la mujer de Bárcenas, la que tuvo que decir al tribunal o quizás a sí misma en voz alta: «No soy tonta». Y ahí reside el quid de la cuestión. Ninguna de todas lo es, pero la imagen que están construyendo para salvar la cara reduce a la mujer a un mero compinche no por acción sino por omisión. Tanto confían en la pareja que se dejan engañar, utilizar, enfangar y hasta condenar. Atribuyen al amor una confianza que parece anularlas como personas. El amor las ciega hasta el punto de no ver que a ellos, no. Su actitud de consorte a la antigua hace flaco favor a las mujeres. Solo falta pedir permiso al marido para abrir una cuenta.