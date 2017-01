El viernes por la mañana tomé el autobús para dirigirme a la Plaza del Ayuntamiento. Estaba casi vacío y en los asientos de color verde, destinados a la tercera edad y personas con problemas de movilidad, se sentó una mujer joven musulmana vestida con el atuendo usual entre la población de esta religión, acompañada de un niño de corta edad.

En la siguiente parada subió una señora de edad avanzada que de forma airada y ofensiva pidió el puesto reservado. La persona aludida pidió disculpas, se levantó y se sentó con el niño en la fila delante de la que yo ocupaba con mi hija.

La persona, que hablaba español con cierta dificultad, me dijo que no sabía de la existencia de asientos reservados, mientras la anciana señora con una agresividad increíble y en voz alta, siguió insultando a mi vecina sin sentarse y diciendo que seguramente había subido sin pagar su billete.

En voz alta y amable, le dije a la anciana que se sentara porque podría caerse y me respondió con su mala educación que no se iba a sentar hasta que dijera lo que quería y siguió ofendiendo a mi vecina.

Otra pasajera le pidió a la anciana que se calmara y no fuera ofensiva. Una tercera pasajera reconvino en voz alta a la mediadora pidiéndole que fuese más española y no defendiera a la extranjera. La pobre mujer con su niño pequeño que se sintió agredido se volvió hacia mí diciéndome que ella no había querido ofender a nadie y se bajó en la próxima parada.

Los alcaldes europeos, entre los que estaba el de Valencia, fueron a Roma para tratar el asunto de los refugiados. España hasta la fecha ha recibido muy pocos y se ha criticado al Gobierno en este sentido. Me pregunto: ¿estamos en condiciones para recibir a centenares o miles de personas de otras culturas y religiones?

Tengo mis dudas y los fallos en este sentido se asocian al desconocimiento de los cacareados Derechos Humanos.