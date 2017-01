Politizar el temporal

La gestión pública de una catástrofe natural o de un accidente siempre es mejorable. Los medios humanos y materiales podrían haber sido superiores a los dispuestos, con profesionales con una mayor preparación y capacidad de anticipación, o con sistemas y procedimientos de intervención tecnológicamente más avanzados. La rapidez de reacción también es susceptible de acortarse, así como la respuesta y la atención a las personas que se ven envueltas en sucesos como los que ha padecido la Comunitat Valenciana en los últimos días, un temporal que ha llevado nieve a localidades que no la habían visto en décadas. Es, por tanto, hasta cierto punto comprensible que los ciudadanos miren hacia los gobernantes a la espera de soluciones eficaces a problemas que muchas veces resultan muy complejos de abordar, como puede ser la ordenación del tráfico en las carreteras durante una nevada fuera de lo habitual. También hay que advertir, no obstante, que la misma responsabilidad que los administrados reclaman a la Administración es exigible a ellos mismos. No son escasos los episodios de imprudencias que no están basados en necesidades laborales sino en la simple y en este caso frívola búsqueda de una aventura que cuando acaba mal se convierte en un catálogo de agravios y quejas contra gobiernos, comunidades autónomas o ayuntamientos, cuando lo oportuno sería empezar por reflexionar si la propia actuación de la persona que se queda atrapada en medio de un temporal ha sido la más correcta, la más conveniente, la más lógica. Lo que en cualquier caso resulta intolerable es que un fenómeno meteorológico o una catástrofe natural se utilice por los partidos de la oposición para desgastar al Ejecutivo de turno, sea del color que sea. La leal, pertinente y constructiva crítica de la actuación de un gestor debería estar reñida con un electoralismo barato, superficial y populista que únicamente busca obtener réditos de la desgracia sufrida por vecinos, conductores o viajeros. Es ésta una de las peores caras de la política, aquella que no trata de encontrar y ofrecer las mejores opciones para los ciudadanos sino de aprovecharse de ellos.