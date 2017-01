Otro agravio del alcalde Ribó

De nuevo nuestro señor alcalde ha agraviado, dándole la espalda, a un acto valenciano como son los Jocs Florals, o Juegos Florales, a los que no asistió el pasado viernes por la noche. No tuvo el más mínimo rubor en haber recibido a las 'magas' una semana antes en el ayuntamiento de todos los valencianos, pero no sólo no estuvo el alcalde, es que casi no permite la asistencia de la Fallera Mayor de Valencia, que ante las protestas de lo Rat Penat, organizadora del acto, se consiguió su presencia.

Usted siga con esta forma de actuar dando la espalda a todos los actos valencianos y sólo exaltando lo que tenga que ver con el catalanismo y dándole subvenciones a su amigo Eliseo Climent, de Acció Cultural del País Valencià, para que las distribuya entre los entes catalanistas para introducir lo catalán en las escuelas valencianas.