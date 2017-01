Nieve, coches atascados y culpas

Los italianos acuñaron la frase «piove, porco Governo», como si el Ejecutivo fuese culpable hasta de que llueva. O de que nieve. Y no, no fueron ni Rajoy ni Puig quien la semana pasada trajeron las nubes que blanquearon y bloquearon las carreteras comarcales y la A-3, que une Valencia con el Centro (no va a ser siempre la que une Madrid con Levante). Cómo van a ser culpables, si ni siquiera se enteraron de que iba a nevar.

Toda España conocía que iban a llegar grandes tormentas con frío y viento, con nieve. Todos, menos el Gobierno. Se ve que el Gobierno no ve los telediarios más allá de los primeros minutos dedicados a la política y mucho menos el añadido dedicado al tiempo. Cuando hablo del Gobierno, hablo del Gobierno español, pero también del Consell y hasta de la Diputación y de todos los colgajos de agencias de meteorología, subsecretarías de obras públicas, direcciones generales de tráfico, protecciones civiles, negociados para el cambio climático y etcétera. Ninguno ve los programas de televisión, oye la radio, ni lee las páginas de los diarios si él no es el protagonista.

Así que la nieve les pilló por sorpresa. A todos. Son tantos que, como en los equipos sin entrenador, se mantuvieron en casa a la espera de que fuera el otro quien actuara. Que si tú, que si yo, que si la Comunitat, que si Castilla-La Mancha, que si Madrid. Fue el Ejército el que a la postre, muy a la postre, intervino. Horas y horas se tiraron los sufridos conductores en sus coches, sin nadie que les ayudase, sin nadie siquiera que les informase, hoy, cuando los expertos afirman que el peligro viene más de un exceso de información que de su carencia.

Podría haber acabado ahí la cosa, pero no. La política es espectáculo y tras el número de la dejadez vino el de las acusaciones. Efectivamente, ahora ya son protagonistas también de las páginas del tiempo. Que dice el ministerio de Fomento que fue culpa del Consell, que dice el Consell que la culpa la tuvo la delegación del Gobierno, que dicen unos y otros que el otro es un oportunista. Es cierto: hace solo siete años, Rajoy estaba en la oposición, hubo una nevada con atascos similares y Rajoy culpó a Zapatero. Malditos periódicos que de todo dan fe.

Como aseguraba el clásico, los políticos más que a aportar soluciones se dedican a crear problemas. Y a acusar al otro de haberlos creado. Sólo faltaba el marasmo de gobiernos y competencias. Y lo peor es que todas las acusaciones de ineptitud que se arrojan los unos a los otros son ciertas; probablemente, todos tienen razón al culpar a su adversario, porque todos son responsables, aunque no sean ellos quienes han traído las nubes. Habrá una próxima vez porque los temporales se repiten; sepamos que, siguiendo la tradición, el Gobierno, cualquier Gobierno, va a ayudar muy poco a los usuarios.