LLEGA LA SEGUNDA TANDA DE JORNADA CONTINUA

Termina esta semana el plazo para que los colegios soliciten la jornada continua para el próximo curso. La segunda tanda, tras los 303 que ya la aprobaron, que no es poco, el 20% de los colegios. Vivimos, pues, semanas de votaciones en los consejos escolares, redacción de proyectos, sondeos entre familias y demás preparativos.

La jornada continua es, hoy por hoy, alicantina, pero amenaza -si éste es el verbo correcto- con extenderse también por Valencia y Castellón. Aunque en un entorno urbano como Valencia es más difícil lograr las mayorías que requiere el procedimiento, una nueva tanda llegará en estas votaciones, porque es un proceso que solo avanza. Se ha visto en todas las autonomías, que tras implantarse en un centro, rara vez la decisión vuelve atrás. Los hay que ven en esto el mayor refrendo de su bondad, aunque en buena parte hay resignación, readaptación o simplemente fuga a otros centros con otro tipo de jornadas.

Tampoco ayuda la Conselleria al no dar a conocer la evaluación sobre el tema, no vaya a ser, digo, que las familias tengan información transparente en lugar de propaganda que es lo que muchos centros ponen a disposición de su comunidad educativa.

Ahora, para los defensores de la continua hay dos pequeñas batallas. La primera es la disputa con la Conselleria para que permita que en horario escolar también se oferten extraescolares de pago. Recordarán que la norma exige a los centros organizar obligatoriamente actividades gratuitas. Tras aprobarla, muchas familias se dieron cuenta de que esta disposición era exclusiva, es decir, que establecer actividades gratuitas excluía cualquier actividad de pago hasta las cinco de la tarde, incluso aquellas que ya se realizaban en la jornada partida. Entiendo la intención administrativa, que no hayan extraescolares de primera y de segunda que pongan de relieve los riesgos de la continua, fundamentalmente, que aumenta la brecha de la desigualdad. Pero también entiendo a las familias. Sólo hay que ver las actividades propuestas por muchos centros. Cito un proyecto real de un centro de Mislata: las actividades son juegos de mesa, juegos de patio, pizarra digital y cineforum. Lo dicho, uno entiende a las familias que pueden pagar inglés, robótica o un aprendizaje musical en condiciones, o que con lo ahorrado con el comedor estén dispuestas al gasto, que no se conformen con que sus hijos jueguen al monopoly o vean la tele.

Aunque la solución ya la dio la propia Conselleria en unas instrucciones de diciembre, al aclarar que «el periodo de atención al alumnado beneficiario de comedor se establece en un máximo de tres horas». Así, la organización de estas actividades para quien paga el servicio -o está becado, que presupuestariamente cuenta igual a la empresa- se descarga en los monitores de comedor, con lo que así se fragua el apaño, ya que pocos alumnos serán los que no vayan al comedor y después vuelvan al colegio sin ser necesario.

De hecho, como ya denuncian sindicatos -en sus sectores no docentes-, la expansión de la jornada continua se hace sobre las espaldas de quienes más sufren sus consecuencias negativas. Es la injusta paradoja, que muchos centros buscan la solución para sacar adelante su jornada continua en unos monitores de comedor que pueden ver peligrar sus empleos por adoptar el centro este tipo de jornada.

Éste no es el único conflicto entre distintos colectivos que provoca el asunto. Abierto hay otro en Alicante, donde la alcaldía ha adaptado el horario de los bedeles de los centros, a su cargo, a la jornada continua, lo que significa que terminen a las tres y media y, por tanto, ya no haya bedeles para cerrar los centros a las cinco. No sé, quizás también haya que dar las llaves -ya pasa en algún colegio- a los monitores de comedor para que cierren, mientras el resto de colectivos escolares reivindican sus jornadas laborales.

Dicho lo anterior, no tengo ninguna duda de que la jornada continua en unos años será unánime en la pública y en poco -por comparación sindical y familiar- comenzará a extenderse en la concertada. Esa espita la abrió la anterior Conselleria con su programa experimental y no se pudo cerrar aunque lo pretendió. En tormenta, si abres una ventana, no pretendas que el viento no revuelva todos los papeles. Será estupendo: profesores, familias, bedeles y demás tendremos un horario escolar y unos niños adaptados a nuestras necesidades.