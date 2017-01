IDIOMA MALTRATADO

Un amigo marchó las pasadas navidades con su mujer y sus dos criaturas a Nueva York. Diez días de compras, visitas a museos, musical de Broadway, partido de la NBA, escalada al Empire State y visita a la Torre Trump para disparar fotos. Y más compras en los ratos muertos. Y la última jornada les nevó y los nanos se alegraron mucho y sus padres también. Si no te nieva en Nueva York durante las Navidades como que no. Naturalmente mi amigo siempre fue de yanquis go home, pero, ¿cómo resistirse a un viaje de esas características? Además, era por los críos... «¿Con el español te sigues defendiendo en Nueva York?», le pregunté. Y sí, en casi todas las tiendas y los hoteles pulula algún latino que comparte idioma con nosotros. «En muchos sitios incluso colocan un cartel donde te dicen que se habla español», apuntó. Perfecto. Me encanta. Culturalmente vivimos bajo la bota anglosajona pero los latinos de los Usa se reproducen a buena velocidad y nuestro idioma prospera imparable por aquellas tierras. Trump se ha fundido nuestra lengua de la web de la Casa Blanca en otro de esos gestos patrioteros que, por cierto, sospecho que también aplican desde ciertas autonomías, pero por mucho que se empeñe el español es y será una realidad en aquel país. Tampoco me indigno ni me rasgó las vestiduras, la velocidad de la calle siempre supera las medidas de los líderes políticos. Pero si el arrebato de Trump me preocupa poco, la continúa agresión que sufre nuestro idioma por nuestra parte me fatiga y me irrita. Destrozamos nuestra lengua. Maltratamos nuestros verbos. Hablamos empleando cuatro muletillas. Jibarizamos nuestro léxico y destrozamos los adjetivos. Empobrecemos las frases a conciencia y huimos de la reflexión que implica charlar con cierta elegancia. Y la culpa de esto no es de Trump, sólo nuestra.