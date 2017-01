Ahora que se acerca el aniversario de Blasco Ibáñez, hay que retomar las terribles páginas finales de 'Flor de Mayo', cuando las barcas de vela, empujadas por el temporal, luchaban por sortear la escollera en busca de 'La Farola', la pequeña luz en la que había que virar en busca de la salvación, al abrigo del puerto. Las aterradas familias de los marinos esperaban en el dique, y veían cómo se salvaban o se perdían. Si el ventarrón impedía la maniobra, la muerte era la opción segura: desguazada la barca, los cuerpos aparecerían días después en La Garrofera, el cementerio marino de Valencia, el punto fatídico donde el oleaje se está comiendo la Casbah, un temporal tras otro.

En este siglo, qué paradoja, la Comandancia informa que el puerto se cierra a causa del oleaje. Blasco Ibáñez, de vivir, escribiría en 'El Pueblo' de qué sirve un puerto que cierra porque hay mala mar. Si un abrigo no abriga, si una luz no alumbra... apaga y vámonos. Pero el mundo moderno no es así, don Vicent; de modo que los portacontenedores, esos castillos flotantes de 150.000 toneladas, son alejados de Pinedo y se ponen a esperar a veinte millas, intentando capear un temporal que hace odiar los cruceros de lujo a los que han cometido el error de viajar comprando rebajas de invierno.

El oleaje, Tonet, se va merendando las playas de Almenara y La Garrofera, se enseñorea por toda la costa, desde Canet a Oliva, desde Xàbia a Moraira. Pasa de tarde en tarde, Tía Picores, pero todavía pasa. La Nevada Grossa de Alcoi empezó el día de Navidad de 1926 y los alcoyanos volvieron a comunicarse con el mundo, recuperaron la electricidad, el 12 de enero de 1927: tres semanas aislados. Pero los fríos intensos volvieron en el invierno de 1937-1938 (Batalla de Teruel) y en el de 1941-42 (Batalla de Stalingrado), donde el General Invierno le dio a Hitler el mismo disgusto que en 1812 le había dado a Napoleón.

La historia se mueve así, copiándose a sí misma. Y los humanos, empecinados, nos volvemos a enredar en debates necios sobre el cambio del clima o el fracaso de los quitanieves. Si en la Casbah pagan impuestos municipales como en la calle de Murillo, el Ayuntamiento puede hacer dos cosas: o recomponer la calle que se ha roto o comprar una por una las casas que un día autorizó a construir. Porque esperar a Costas es como intentar aplacar la furia del mar.

La última moda, impuesta por el nuevo Rajoy, es reconocer errores y pedir perdón. Porque el ciudadano, el 'jefe', exige que el estado de bienestar sea providencial en todo momento y circunstancia, nos tenga vacunados y protegidos entre algodones. La última moda es no ir a la escuela cuando nieva. Y los abuelos, que de pequeños iban a clase, en el pueblo, llevando cada uno un leño o un cacho de carbón, hay día que ya no pueden disimular la risa.