A LA ESPERA

La vuelta de los toros a Bogotá ha sido una de las noticias más celebradas de los últimos días. La voluntad, la tenacidad y la entrega del letrado y empresario colombiano, Felipe Negret, ha podido, después de cinco años, con la sinrazón que llevó a cabo el ya ex-alcalde de la capital colombiana, Gustavo Petro. El pasado domingo, las cuadrillas de El Juli, Luis Bolívar y Roca Rey, devolvían a la remozada y emblemática plaza Santa María, todo su gran esplendor. Algo que visto desde aquí nos viene a recordar que Barcelona es nuestra asignatura pendiente. Que habría que tomar ejemplo de lo logrado por los colombianos y actuar y no callar doblegados por los intereses. ¿No le parece señor Balañá?

Por otro lado, sabemos que esta semana se harán públicos los carteles de Castellón que se han venido publicando. Que, salvo sorpresa de última hora, no habrá cambios. El único posible sería la salida de Morante. Ya saben que sus apoderados, el multimillonario mexicano Alberto Baillères, representado en España por el ex matador Antonio Barrera, además de no haber digerido que la plaza de Las Ventas no fuera para ellos, ahora están enconados porque cinco empresarios españoles, entre los que figuran los de Castellón, se hayan unido para presentar una carta artística -principal exigencia de la diputación de Málaga- con garantías para intentar hacerse con La Malagueta.

Pero la tensión no se centra solo en lo comentado. Lo carteles de Valencia, feria que se celebra antes que la de Castellón, pueden estar bastante perfilados en la mente de Simón Casas, pero éste no suelta prenda. Y eso tiene mosca a buena parte del toreo. Se sabe que cuando el francés calla, ahí está el ejemplo de su jugada para lograr la plaza de Madrid, puede haber terremoto. Y siendo lógicos, a estas alturas y conforme está la bolsa taurina, cabe preguntarse, ¿quién puede provocar un seísmo en el toreo? Si lo piensan, de momento, sólo uno, que podría estar deshojando su particular margarita frente a la lumbre de su frío fortín de la sierra de Madrid. A esperar.