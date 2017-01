Emergencias: asunto o situación imprevistos que requieren una especial atención y deben solucionarse lo antes posible. No hace muchas horas nuestra Comunidad -casi toda ella- ha estado en situación de emergencia: carreteras cortadas, coches con pasajeros sin poder moverse durante horas, pueblos enteros sin luz, etc. Como las emergencias han ocupado primeras planas de los medios de comunicación e inicios de telediarios, todos habrán estado al tanto.

Y vienen al caso las preguntas que han aparecido en tertulias y comentarios. ¿Se podría haber hecho algo más por parte de las autoridades? Poder siempre se puede hacer más. Pero conviene no olvidar que a pesar de las advertencias de meteorólogos y expertos, resulta imprevisible la evolución de fenómenos atmosféricos como la nieve, el agua o el viento, tal como sucedió. Como imprevisibles son algunas insensateces de conductores, o el accidente de dos camiones, etc. ¿Acaso eran escasos los quitanieves o el personal de auxilio? No lo creo, o la emergencia era tan imprevisible que superó las previsiones. Y no pretende defender la actuación oficial.

¿Y qué decir de los viajeros de los trenes que han estado más de doce horas sin agua, ni alimentos, ni mantas? Bueno, estamos de nuevo ante lo imprevisible dentro de lo imprevisible. ¿Y si no se podía llegar hasta los trenes? No niego que también pudo existir negligencia o falta de previsión extrema. Pasar pudo pasar de todo. Como pasa hasta en países más acostumbrados a esos fenómenos de la naturaleza. Yo al menos me conformaría con que lo sucedido provocara protocolos de actuación para que cuando vuelva a suceder algo semejante no se repita la misma situación, aunque sea dentro de muchos años.