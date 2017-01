Dios bendiga primero América

El helicóptero elevó a Obama como si ascendiera a los cielos, llevándose las buenas intenciones y el Nobel de la paz, dejándonos a merced de un anciano malcriado capaz de nombrar cónsul al caballo como ya hiciera su antecesor Calígula con el hermoso Incitatus. Tal que el último caballero de Camelot cediendo el relevo al ogro de la ciénaga. Cuando el futuro no sabe cómo seguir tiende a copiar el pasado. Entre incertidumbre y error repetido el porvenir suele escoger lo segundo. A partir de los cuarenta, por ejemplo, mamás y papás agobiados buscan en internet qué fue de sus antiguos amores perdidos, también el perro vagabundo merodea por donde recuerda que arrojaba las sobras ese que no lo quería en casa. A los sueños, como a las cometas, si se les agota la cuerda regresan a tierra, caen. Con la historia, ese torrente embravecido que nos arrastra a todos sumados, sucede lo mismo: ante la falta de itinerario, ante la encrucijada, reproduce soluciones que ya fracasaron. La respuesta al miedo siempre es «construyamos una muralla». Excluyamos a los otros. Protejamos lo nuestro. Esa muralla unas veces se llama racismo, otras excomunión y, sin duda, nacionalismo.

América primero, regaña Trump. Inglaterra primero, responde May. Holanda primero, clama Wilders. Hagamos Rusia grande otra vez, ya proponía Putin. Francia para los franceses, chilla Le Pen. Cataluña para los catalanes, añadirá hoy Puigdemont desde el recibidor del Parlamento Europeo. Todos tirando de la manta y destapándose los pies unos a otros. La China comunista defiende el libre comercio y los Estados Unidos capitalistas el proteccionismo, asombroso. La globalización enloquece a los políticos. No saben, reinventan el fascismo y pronto el comunismo. La globalización es inevitable, igual que el invierno o la enfermedad, y sólo cabría intentar gobernar la aldea mundial. Vivimos en un planeta con una economía única pero doscientas políticas nacionales como mínimo queriendo dirigirla en vano. La solución no consiste por tanto en construir otra torre de Babel. Volver a los años 30 nos devolvería al horror que trajeron los años 30, aunque con armas y propaganda del siglo XXI. El odio y el rencor serán idénticos, eso sí Mr. Trump.

Los ilustrados cada día estamos más solos en el sometimiento a la libertad, igualdad y fraternidad. ¿Es que no veis las murallas que en torno nuestro se están levantando? Ahí mismo, en Barcelona para empezar. La Unión Europea se imaginó para que no se repitiese la II Guerra Mundial, aquellos que buscan liquidarla deben creer que ese riesgo ya no existe o, mejor dicho, no les importa.

El nuevo emperador lleva a todas partes la americana abierta y una gorra, la cabeza abrigada y la barriga despejada para pensar sin presión. No me da risa. Dios bendiga primero América y luego a los demás. Lo digo en serio, lo vamos a necesitar así.