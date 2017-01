DESECHOS DE TIENTA

Parece que los dos equipos de la ciudad, iniciada la segunda vuelta, han puesto la directa hacia el logro de sus objetivos finales: uno hacia el ascenso a Primera con paso firme y el otro a alcanzar con total seguridad los puestos europeos tras dejar atrás las dudas iniciales, según sostienen ahora sus aficionados ciclotímicos. Para conseguirlo, ambos conjuntos, cada uno a su nivel, buscan refuerzos en forma de fichajes invernales con los que no quedarse helados. Un clásico a estas alturas de curso. Las secretarías técnicas bucean entre los retales de las rebajas futbolísticas para intentar mejorar prestaciones en lo que queda de temporada. Difícil tarea con resultados siempre inciertos. El mercado invernal solo funciona para apuntalar alguna posición renqueante, insuficiencia concreta y localizada. Nunca para suplir las carencias generalizadas de un equipo. Si algo no funciona, es imposible arreglarlo con fichajes invernales. Son refuerzos, no milagros. Hay quien, por poner un ejemplo reciente, llega a confundir al italiano Zaza con San Judas Tadeo, apóstol patrón de los casos difíciles o desesperados. Cambiar media plantilla en enero nunca es la solución por muchos Rossis, Verdús, Cueros o Medjanis que se fichen. En el caso granota, la salida del brasileño Clecildo Rafael Martins -¡por fin!- deja un hueco al que no se puede renunciar. Como sucede con la probable marcha de Víctor Casadesús, fichaje de invierno en su día, al Mallorca ante la finalización de su contrato en junio y el ostracismo al que está sometido. Dos puestos que habrá que cubrir al igual que el recambio de Remiro en la portería por una situación sobrevenida. Se trata solo de pequeños flecos en el aire para poner la guinda a un bloque granítico que tiene un rendimiento espectacular bajo la dirección del Doctor Juan Ramón López Muñiz, bautizado así por el speaker del levantinismo Pau Ballester.

Una plantilla no se improvisa de un lunes para la siguiente semana. No se puede fichar a ciegas o por impulsos. El trabajo de un secretario técnico, llámese Vicentito o Vicentín, consiste en recabar información durante meses y meses para, al final, decidir fichar o vender en función de las necesidades. En teoría. La práctica nos demuestra que, de pronto, la llamada de un representante ofreciendo una presunta perla a falta de 24 horas para cerrar el mercado lo desmonta todo. Esas improvisaciones de última hora, a la que tan acostumbrados nos tenía Manolo Salvador con Bryan Ruiz como botón de muestra, suelen estar abocadas al fracaso. En el fútbol y en la vida. «Las improvisaciones son mejores cuando se preparan», apuntó Shakespeare. Así que ojito con lo de Oier Olazabal, descarte nazarí, o lo del sevillista Juan Muñoz, desdeño maño. En el fondo no dejan de ser desechos de tienta.