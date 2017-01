El Pi de la Bassa

He llegit en este diari la mort del centenari arbre del Pi de la Bassa, i conegent al alcalde de Serra molt anys, i viscut quasi 10 anys a Serra, en sembla que la noticia es dona distorsionada. Aixina me ho fa saber el director general de Medio Ambient, Antoni Marzo. El pi estava malalt des de 2012 però el PP en 2013 i 2014 no contractà les brigades de plagues al llarg de quasi 20 mesos. El Tomicus es feu fort durant eixe temps. Quan vam arribar li férem un tractament a l'arbre amb injeccions per baix de l'escorça, estovàrem la terra al voltant, el varen regar durant la sequera però era tard, l'arbre ja molt afectat morí. Xavi Arnal, en aquest cas es refereix a l'anterior equip però tampoc ho deixa clar. Això pot fer que la gent pense que es culpa del equip de Medi Ambient actual. I no es aixi.