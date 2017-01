AUDITORÍA INOPORTUNA

Más de un dirigente del Consell debe de haberse acordado estos días de David Cameron y de Mateo Renzi, exprimer ministro británico y expresidente del Gobierno italiano, víctimas ambos de referéndums perdidos, consultas que nadie les obligaba a convocar, que se podían haber ahorrado y a las que confiaron su futuro, un cara o cruz que les salió cruz. Un futuro que en el caso de Cameron es el retiro definitivo tras el triunfo del 'Brexit' mientras que en el del exalcalde de Florencia es un paréntesis ante su más que seguro regreso a la primera línea de la actividad política. En cualquier caso, la decisión libre y soberana de los votantes representó para ambos una derrota y su salida anticipada y por la puerta falsa del cargo que ocupaban. Digo que a los integrantes del Acuerdo del Botánico les habrá venido a la memoria el recuerdo de ambos dirigentes tras ver publicada la auditoría de la Sindicatura de Comptes sobre el hospital de Manises, uno de los que funcionan bajo el régimen de concierto. Seguro que como Cameron y Renzi se habrán preguntado: ¿qué necesidad había? Porque de un plumazo todo el entramado intelectual (más bien pseudointelectual) en el que se basaba la gran construcción argumental de la izquierda y el nacionalismo gobernante, es decir, que lo público es más barato y más eficiente que lo privado, se les ha venido abajo con estrépito. Hasta el punto de que no me gustaría estar en la piel de los miembros de la Sindicatura que tienen que presentar los informes del resto de hospitales... Todo aquello de que el PP había convertido la sanidad en un negocio para amiguetes, que los ciudadanos afectados se veían perjudicados al tener que soportar un peor servicio, que los pacientes no estaban satisfechos, que al final era la Hacienda valenciana la que acababa pagando el modelo privatizador, toda la artillería desplegada durante años para hacer ver que lo público es, por sistema, más barato y más eficaz que lo privado, ya no se sostiene. Así que es fácil de imaginar que no sólo en la Conselleria de Sanidad sino también en Presidencia, incluso en los despachos de la vicepresidenta, se estarán preguntando qué necesidad había de que la Sindicatura de Comptes elaborara una auditoría que aunque todavía no esté terminada sino en fase de borrador ya se ha vuelto en su contra. Y espero que ningún iluminado recurra al método Grezzi para eludir responsabilidades, es decir, culpar a la «extrema derecha» de persecución, de estar detrás de una conspiración. Porque no creo que haga falta recordar que este sindic no es heredado sino que fue nombrado en la nueva etapa política de la Comunitat, así que a no ser que se les haya colado un submarino en plena dársena tendrán que ir pensando otra excusa.