Transparencia eléctrica

Las oscilaciones del precio de la tarifa eléctrica debidas a causas meteorológicas y coyunturales afectarán a los consumidores que se hayan acogido al precio regulado -al PVPC, Precio de Venta al Pequeño Consumidor-, pero no a quienes hayan optado por mantenerse en el mercado libre, en el que las distintas compañías suministradoras ofrecen a los usuarios diferentes 'packs' a un precio estable. En la actualidad, algo más de 12 millones de usuarios se han acogido al PVPC en tanto 13,8 millones han preferido el mercado libre, que en determinados periodos resulta algo más caro pero evita los picos de momentos como el actual. El ciudadano medio tiene, pues, un dilema más que resolver, el de elegir el tipo de contrato eléctrico y, si opta por ir al mercado libre, qué opción de las ofertadas le conviene. Guste o no el modelo vigente, que no parece muy adecuado en el caso de las pequeñas economías, lo exigible es que el regulador -la CNMV- imponga la más absoluta transparencia, controle la claridad de la publicidad de las compañías y ayude al consumidor a realizar la elección. Se trata, en fin, de mitigar la zozobra de los consumidores, de velar por la ética y de exprimir el mercado en beneficio de los ciudadanos.