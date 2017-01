Sólo es justo lo que está a mi gusto

Para toda la izquierda, incluida la más radical y la progresía, la sentencia de la Audiencia Nacional fue justa y prudente, porque en su resolución no encontró intencionalidad en «defender los postulados de una organización terrorista» en los tuits del cantante de Def con Dos. Ahora otro tribunal, de esta misma democrática justicia, de este democrático país, el Tribunal Supremo, sí que ha encontrado culpable al mencionado cantante; pero para esa izquierda, para esa progresía, esta última sentencia no respeta la libertad de expresión ni la prudencia.

Me asalta una duda ¿Acaso la justicia tiene que ser prudente sólo cuando juzga a 'gente' de izquierda? Porque cuando se juzga a alguien de ideología distinta a la suya, esa misma izquierda exige justicia, y no sólo severa sino también inmisericorde. La libertad de expresión no debe amparar el deleznable desprecio y humillación a las víctimas ni justificar y/o defender el terrorismo. Y por supuesto, en esta democrática sociedad, sí que son un delito las opiniones que degradan y/o humillan a las víctimas y la expresión de odio y/o racistas, antisemitas o xenófobas.

Y no sólo en España; verbigracia: Francia, Alemania, Suiza, Canadá, y Nueva Zelanda, entre otros países democráticos, tiene leyes que condenan la negación del Holocausto. Por todo lo cual, algunos, creemos que las víctimas españolas de la barbarie, en este caso terrorista, se merecen la misma consideración. Es bueno que las leyes nos protejan de los xenófobos, racistas, homófobos, maltratadores, y de todos aquellos que odian lo diferente. Que el odio, en cualquiera de sus expresiones, no quede impune.