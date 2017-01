Política, del latín 'politicus'significa: de, para o relacionado con los ciudadanos. En su sentido ético, lo único que debe importar en política es la disposición a obrar en una sociedad utilizando el poder público organizado para lograr objetivos que sean provechosos para el grupo, o lo que es lo mismo, intentar el bien común de los ciudadanos.

La definición mas noble de político es la de aquel que está dispuesto y preparado para servir a los ciudadanos dándoles lo mejor de si mismo, sin hacer distinciones entre los que le han votado y los que no.

Esto es política y no lo es lanzar 'globos sonda' para ver cómo reaccionan los ciudadanos, que afortunadamente siempre reaccionan mal, y entonces proceder a dar marcha atrás lo que indica que lo que proponían ni estaba bien informado ni había verdadera razón para proponerlo. Pero, mientras tanto, han alarmado, preocupado y en ocasiones hasta angustiado, casi siempre a los mas vulnerables. Todo por alagar su propio 'ego' dando la impresión de que, al igual que un niño, se dice a si mismo ¡qué ideas se me ocurren!

No es política que, nada más alcanzar el Gobierno, comiencen a meter en la Administración o en sus empresas a familiares, amiguetes, compañeros de 'cole' y demás incompetentes sin que haya mediado más concurso de méritos que el 'amiguismo' puro y duro.

No es política llevar a cabo medidas que solo responden a las aficiones personales del político sin tener en cuenta las verdaderas necesidades de los ciudadanos. No es política imponer tu ideología, que no tus ideas, sin tener en cuenta la de los demás, casi siempre tan válida, al menos, como la suy.a

Decía Bertol Brecht cuando le achacaban que lo que escribía no era teatro «si lo mio no es teatro será taetro». Bien, pues si lo que hacen muchos de nuestros políticos no es política será 'catilipo' es decir, incoherencia, desastre y una profunda inmoralidad.