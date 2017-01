Ser moderno. En 1998 se celebró en Valencia un congreso sobre Vicente Blasco Ibáñez organizado por la Diputación, la Universitat y la UIMP. El congreso lo dirigió Joan Oleza, profesor de Literatura y experto de la obra de Blasco. En aquellas jornadas se definió al autor de 'La barraca' de modo distinto al habitual: con su obra literaria, Blasco Ibáñez «sigue siendo una manera realista de ser moderno», dijo Oleza.

Discrepancias. En 2002, Oleza contaba (boletín de la Fundación Juan March) que en cierta ocasión había invitado a escritores españoles en diversas lenguas (Jon Juaristi, Joan Francesc Mira, Suso de Toro, Almudena Grandes, Miguel Herráez) a mantener a debatir sobre la obra de Blasco. Hubo discrepancias en las valoraciones pero también un consenso unánime: Blasco Ibáñez era un poderoso narrador. Oleza preguntaba: «¿Pero acaso ser 'un poderoso narrador' garantiza, de algún modo, ser 'un gran escritor'? No hubo respuestas claras».

El estilo. Dentro de unos días se cumplirá el 150 aniversario del nacimiento de Blasco Ibáñez (Valencia, 29 de enero de 1867- Menton, 28 de enero de 1928). La figura del huracanado novelista, periodista y político valenciano fue y sigue siendo controvertida. También continúa sin estar nada clara qué diferencia a un gran escritor de un gran narrador. Alguna pluma ilustre sentenció que Benito Pérez Galdós era un buen narrador. con un estilo garbancero. Elogio por aquí, bofetada por allá. ¿Umbral era un prosista deslumbrante y un flojo narrador? En la rudeza literaria de Pío Baroja, ¿se encuentra precisamente su fuerza narrativa?

Altos foros. Sea como sea, en los altos foros nadie le discute actualmente a Blasco su condición de 'poderoso narrador'. Con el tiempo es posible que incluso le hayan perdonado que se hiciese millonario tras el triunfo en Hollywood de sus novelas llevadas al cine ('Los cuatro jinetes del Apocalipsis', 'Sangre y arena', 'Entre naranjos'). Nada más anotar estas palabras, dudo: los envidiosos de la generación del 98 y posteriores ¿de verdad le perdonaron a Blasco el enorme éxito popular que alcanzó? Y a Sorolla, ¿también se le han perdonado ya sus triunfos?

Morgado. Otro aniversario. En este caso, gastronómico.El restaurante Morgado cumple en 2017 su 20 cumpleaños. Veinte años ofreciendo una estupenda cocina de producto en Reina Dª Germana. He ido muchas veces a Morgado y siempre he comido de maravilla, atendido además por unos camareros cuidadosos con los detalles de la buena mesa. Allí he celebrado varios de mis propios aniversarios. Es un sitio de confianza, tranquilo y elegante. Frecuentado por artistas, empresarios, escritores, políticos y periodistas, Juan Morgado, un clásico en Valencia, sabe mucho de la vida y de los fogones. Con sabiduría profesional todo resulta más agradable y provechoso.

Paura. Comenzó en los cines Aragón el festival 'Paura', con decenas de películas de terror. Planteado con solvencia cinéfila y esfuerzos privados, en Paura se exhibirán todos los días, hasta el sábado 28. obras de ficción, experimentales, de animación, documentales, largos, cortos, mediometrajes. «Un festival que, más allá de su carácter competitivo, aboga por la proyección de las piezas más arriesgadas e independientes del actual panorama genérico», afirman los organizadores. En 'Paura' los espectadores se lo pasan de miedo.

Impuntuales. Quedo a comer en Ostrarium, cerca de los cines Aragón, con un amigo invariablemente impuntual. «¿A la una y media o a las dos?», le pregunto. Mi amigo decide rápido: «A la una y media». A la una y cinco llego al restaurante (yo también soy impuntual, siempre llego antes). Mi amigo aparece a las dos y diez. Me tocó esperar 65 minutos. Menos mal que tenía a mano la prensa del día.

Yolanda Ramos. En 'Tu cara me suena', la actriz Yolanda Ramos nos regala ratos muy divertidos. Su humor, con influencias de Groucho Marx y Jerry Lewis, es loco y agreste. El jurado suele ponerle notas bajas. «No imitas bien», le riñen. No, no imita bien. Tampoco se luce cantando. Pero es la más creativa de todos los concursantes. Sigue así, Yolanda. No copies: inventa, juega, desbarra. No hagas caso a los simples.