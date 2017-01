CON LOS 'MILLENNIALS'

La semana pasada el papa Francisco publicó el documento preparatorio para el Sínodo de los Obispos, que se celebrará en octubre de 2018 dedicado a los jóvenes con el tema 'Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional'. El documento se compone de una carta del Papa a los jóvenes, instrucciones sobre cómo redactar dicho análisis y cuestiones que ayudan a focalizar la realidad a fin de recoger un análisis de la situación de la juventud en el mundo. Diócesis, congregacione o movimientos deberán responder a estas cuestiones para dar un criterio unificado y elaborar así un documento único que se trabajará en el Sínodo, del cual el Papa determinará las acciones a impulsar.

Ante este sondeo, me gustaría que los jóvenes tuviéramos un papel fundamental y que todos pudiéramos responder. Es complejo, pero quisiera que quienes respondieran no lo hicieran pensando en los jóvenes y sus situaciones, sino con los jóvenes, con ellos, escuchándoles. La preposición es muy importante y da un significado distinto a la acción.

No sólo es necesario que este cuestionario sea respondido con los jóvenes, sino que es imprescindible que recoja el sentir de los jóvenes alejados de la Iglesia. La generación 'millennial' -como denominan los sociólogos a mi generación-, en su mayoría, mira con indiferencia a la Iglesia. Esta generación es hija de una sociedad de raíces cristianas pero alejada de la Iglesia, pero no de los valores transversales del Evangelio. No se consideran anticlericales, aunque sí tienen reticencias a todo lo que suene a institucional. Lejos de rechazar el fenómeno religioso, lo ignoran y proponen una Iglesia abierta, acogedora y flexible. Apremia que nuestra Iglesia salga al encuentro de los jóvenes en sus espacios, estando atenta a nuestras inquietudes, siendo Amiga, Madre y Maestra. Así será como vivamos el espíritu misionero que el Papa nos pide: saliendo al encuentro con 'millennials'.

En Juniors Moviment Diocesà lo vamos a intentar. Articularemos lo necesario para salir al encuentro de otros jóvenes y responderemos al cuestionario que el Pontífice nos interpela a reflexionar.