MANIFAS PREVENTIVAS

El gordinflas Michael Moore es ese tipo que mediante simulación y subterfugios se hizo invitar por Charlton Heston para, de una manera grosera y bellaca, humillarle. Abusó de un anciano que jamás mató a nadie pero que gustaba de darle al gatillo de su Winchester de vez en cuando en un país que beatificó a Samuel Colt. Charlton Heston es ese tipo que renunció a su sueldo durante el rodaje de ‘Mayor Dundee’ para que no despidiesen al director Sam Peckimpah. Esta es la diferencia entre Michael y Charlton, sin embargo los progres celebraron la fechoría del joven orondo mientras se burlaban del viejo que no era sino una gloriosa leyenda.

Por supuesto, Michael Moore capitaneó una de las manifas contra Trump recién coronado César imperial enarbolando sus mollas como si fuese una Agustina de Aragón con notable sobrepeso. Con Trump, desde luego, el planeta se torna más casposo y adquiere un aire ochentero francamente hortera, pero es la primera vez que organizan algaradas preventivas. No le perdonan su triunfo y tampoco le conceden cinco minutos de gracia. Clinton levantó quilómetros de muro en la frontera de Méjico y Obama es el presidente made in Usa que más deportaciones ha efectuado. Pero nadie se manifestó contra ellos y mira que tuvieron tiempo. Tampoco hemos observado magnas concentraciones de feministas cada vez que lapidan a una mujer en esos países de muslimes fanáticos, pero les resulta intolerable el tono de Casanova de pacotilla de Trump y por eso toman las calles. Asistimos a una ola histérica que gime y patalea y uno ignora qué sucederá si Trump cumple las barbaridades que promete. Igual les pilla escasos de energía porque han agotado las fuerzas durante las actuales romerías, no sé. En cualquier caso, la fatiga nos traspasa ante las estrepitosas demostraciones de los malos perdedores.