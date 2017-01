Cóm nos invadixen

Del modo més subtil. Podeu fullejar, si no patiu de llaga gàstrica, els llibre dels escolars que més prop vos toquen; comprovareu el verí que inocents engulen fills, nets, fillols i parents. Impost pels responsables oficials de l'educació, que nos duen a l'anexió, al remat patit pels pares, en distints graus de cabreig, tolerància, meninfotisme, ignorància... perque du al corralet pancatalaniste, desfent la llengua valenciana. Pel lèxic s'ignora que PALLOLA és la veu valenciana, no la calca catalanisada 'xarampió'. ¿Sabeu qué és la 'briuxeria' o un 'àpat'? yo tampoc; en la primera pretenen suplantar PASTICERIA i la segona també duta d'inventiva si hem d'entendre com ÀPAT lo que colen per MENJADA; lo que podria ser NETEJA'T LES DENTS EN ACABAR DE MENJAR, queda en 'passar-se el raspall després de l'àpat'. Clar que s'enrossinen més que les haques en 'l'aquestisme' soterrant el nostre EST. ESTE, tant clàssic ya per a Martorell i lo únic viu, excepte en anexionistes, obligats o deformats per la fullera educació oficial; ya voreu cóm de poc valenciana.

Yo he fullejat, sense passar dos planes, un llibre de l'editora Vicens Vives de 'Naturals' que resulta ser pràcticament el mateix text per als escolars catalans. Curiosament envien a una pàgina d'internet en la que una parlant de ben afectat català remata la faena: la flexió verbal 'miris, tinguis' per MIRES, TINGUES, és tan normal com el tancar la E i fer-la a de modo que LES AMIGUES sonen 'LaS AMIGaS', com en la TV que tots els JAUMES sonen 'JAUMaS', siguen de Carlet o del VaNDRELL.

Pero també pot passar-te, si no estàs en casa i ve persona de correus a dur-te certificat, que t'esqualles al llegir la versió. per als valencians, de la fulla oficial que deixaren notificant cóm i a on pots arreplegar eixa correspondència, perque l'imprés ya és catalino pur, donant-nos-lo com a pastura valenciana. ¿Seguirem fent el paper d'animals de bona barra, en sac alié?