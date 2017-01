Guerra de nieve

Llegará un día en que nos cansaremos. Poco importará que tengan razón y que deban insistir al gobierno central con el dinero que nos debe. Nos hartará el mismo estribillo de siempre: la culpa es de Madrid. La última vez que hemos tenido que oír al Consell con esa letanía ha sido tras el temporal de los días pasados. Una arteria tan importante como la A-3 quedó inutilizada y decenas de coches, atrapados; algunos paseos marítimos parecen zonas de guerra y todavía hoy hay familias que no tienen luz eléctrica en sus casas. Pero la respuesta de Madrid y la del Consell son las de cualquier administración irresponsable: la culpa fue del chachachá; la pérfida meteorología, en el primero caso, y el maléfico gobierno central, en el segundo. Es decir, de aquello que no podemos controlar. Ni el tiempo ni un gobierno ajeno están bajo control, de ahí que sea comodísimo señalarlos como culpables. Da igual que los meteorólogos estuvieran avisando de la magnitud de la ola de frío y la llegada de la nieve a zonas nunca antes imaginadas. Al parecer, los únicos que tomaron medidas fueron los vecinos de comarcas acostumbradas al frío polar, con arcones llenos de comida, butano y estampitas de San Judas Tadeo para no caer enfermos justo entonces. Los demás nos conformamos con alarmarnos y las autoridades, con sus propias dinámicas de guerrilla. Poca vigilancia o medidas de excepción para carreteras esenciales como la autovía de Madrid o pocos refuerzos para asegurar el suministro de servicios y materias primas básicas como la electricidad. A veces estamos tan acostumbrados a mirar la Comunidad Valenciana desde la mirilla de las grandes ciudades que se nos olvidan las pequeñas. Queremos vertebrar la Comunidad y nos produce alivio pensar en que somos capaces de reivindicar a Castellón y Alicante frente a la capital pero no tanto de pensar en clave rural. En momentos de grandes temporales, el perjuicio no es solo un paseo marítimo de una ciudad costera sino, sobre todo, las comunicaciones de las zonas de interior, de esas poblaciones de apenas 500 habitantes que no cuentan con centro de salud, hospital, paritorio o unidad coronaria. Ésa debería ser la prioridad. Sin embargo, parece que la mayor preocupación era aprovechar el desastre para pregonar que uno no ha venido a luchar contra los elementos o que otro no puede hacer más porque el hermano mayor no le deja. A los ciudadanos terminará por cansarnos ese ping-pong. Al vecino que no puede ni salir de su pueblo para ir a trabajar le da igual que la culpa sea de unos o de otros. Lo que quiere es una solución, no una batalla. Es lo que pedía ayer el Papa en la entrevista publicada por otro periódico: diálogo, reclamaba a los políticos españoles. Eso es lo que se necesita en estos momentos y para el futuro. Ante una crisis, que dialoguen los de aquí con los de allá. Si hay diferencias, que las guarden y velen por los ciudadanos.