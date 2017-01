El florero

Leía el otro día en el 'Washington Post' que el reto para la primera dama Trump era ser vista como algo más que una mujer dentro de un vestido. Yo me daría con un canto en los dientes ante el reto. El viernes, para empezar, Ralph Lauren y unos guantes por los que nuestra vicepresidenta mataría (¿cómo le pueden gustar a Soraya tanto los guantes?). Digo que preferiría que me vieran como un maniquí a que dudaran si no habré sido puta antes. Sooo, puta civil, se entiende, como tantas jóvenes guapas casadas con hombres ricos. Algo que jamás pensaron de Pat Nixon, Rosalind Carter, Bárbara Bush, Hillary Clinton, Laura Bush o Michelle. Quizá de Nancy Reagan. Michelle Obama ha salido de la Casa Blanca señalada por algunos como la mejor primera dama de la historia. Mejor que Eleanor Roosevelt. Toma. Mi favorita es Betty Ford (tuvo más importancia que su marido). Pero la primera dama suele ser un florero. Nunca han tenido uno mejor que Melania.