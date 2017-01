La feria de toda clase de políticos

La presencia de la Comunidad Valenciana en Fitur es obligada. El turismo es una de las principales fuentes de ingresos de la región y Fitur es una de las ferias vacacionales más importantes del mundo. No mostrar adecuadamente los atractivos de la tierra en ese certamen constituiría un error, cada vez menos importante dado los cambios que están introduciendo las nuevas tecnologías de la comunicación en este sector. Pero una cosa es que la CV deba estar presente en ese certamen o que su pabellón esté a la altura de las circunstancias y otra, muy distinta, que la representación la tengan que encarnar personalmente las autoridades como viene ocurriendo desde tiempo inmemorial. Y no ha alterado lo más mínimo el fin del bipartidismo. Los mismos políticos que no ayudan a los barrenderos a pasar la escoba por la calle, y hacen bien porque no es ese su trabajo, creen que su presencia en esta muestra es tan necesaria como la de los trípticos, los expositores y las azafatas, y allá que se van. Con la ilusión que Hollywood atribuye a los militantes que acuden a las convenciones demócratas o republicanas.

Quienes no les hayan visto embarcar por docenas en el AVE con cara de no estar dispuestos a apearse de ese tren de vida en tres, cuatro o cinco días no saben lo que de francachela tiene esta cita anual con el Madrid más cosmopolita. «A Madrid, a Madrid. Con el Valencia, a Madrid». Una cita a la que, mecachis la, no acude ya Carlos Fabra con sus pantagruélicas mariscadas. Pero en la que no faltan las paellas, las degustaciones y las catas; ni las dietas para almuerzos y cenas de trabajo. Ya lo dicen los organizadores en la publicidad, en inglés, por supuesto; para eso estamos en España: lo mejor de Fitur es el 'after work'. No se lo pierdan.

Y a fe que son contados los que se lo han perdido. Del Molt honorable president para abajo han ido todos, con sus correspondientes séquitos: presidente de las Cortes, vicepresidenta, varios consejeros, secretarios autonómicos, directores generales, presidentes de las diputaciones, delegados provinciales (casi que del Movimiento, porque no paran 'en torreta'), responsables de las correspondientes agencias turísticas, alcaldes, concejales. Tantos que si a esta multitud se le añaden los parlamentarios, los cabilderos y las empresas que trabajan o aspiran a trabajar para la Administración se extraen dos conclusiones: Una. Que la práctica totalidad de las presentaciones oficiales se realizaron ante un público cautivo. Y en consecuencia se las podrían haber ahorrado. Y dos. Que la inmensa mayoría de los negocios que se cierran al socaire de Fitur son de naturaleza mundana. Por eso cuando leí que el titular del Palacio de la Batlia había celebrado ante semejante auditorio que Fitur hubiera dejado de ser la feria de los políticos para convertirse en la de los municipios y las empresas no pude evitar interpretarlo como un sarcasmo.