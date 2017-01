Errores de gobierno

En tres días, tres errores de actuación y mala comunicación del Gobierno de Rajoy han puesto sobre el tapete la inexperiencia de algunos de los nuevos ministros y la ausencia de una política dedicada a explicar a los ciudadanos las decisiones que se toman. En menos de una semana, miles de viajeros atrapados por la nieve en las carreteras valencianas y en los trenes, una subida de la tarifa eléctrica sin precedentes en medio de una importante ola de frío y unas medidas para obligar a los bancos a devolver el importe de las claúsulas suelo que parecen beneficiar más a los bancos que a los hipotecados.

Por mucho menos del colapso a causa de la nieve el PP, entonces en la oposición, reprobó a la ministra de Fomento Magdalena Alvarez cuando al poco de tomar posesión en el primer gobierno de Zapatero media España se quedó incomunicada. El actual titular de ese departamento, Iñigo de la Serna, ha corrido mejor suerte porque la oposición actual está enfrascada en dirimir sus guerras internas. En los pasillos de ese ministerio se comenta que la A-3 no se habría visto privada de suficientes quitanieves si la jefa continuara siendo Ana Pastor. La presente presidenta del Congreso vivía al tanto de los partes metereológicos y quizás se olvidó de avisar a su sucesor, que ha tenido que pedir perdón en público, de que los ministros están para prever incomodidades a la gente.

Lo de las cláusulas suelo está siendo criticado por el propio gobierno, aunque algo se remedió en la semana que la aprobación del decreto ley se pospuso para subsanar algunos de sus errores iniciales. Para empezar, el Ejecutivo tuvo la impresión de que la sentencia europea no iba a exigir la devolución con carácter retroactivo. Después, la vicepresidenta decidió que la elaboración del decreto ley se llevara a cabo en el ministerio de Economía, no en el de Justicia. El equipo de Luis de Guindos redactó un decreto ley que declaraba que los perjudicados por la sentencia eran los bancos, no los hipotecados. El término se corrigió, pero la explicación se ha hecho tan mal que la opinión pública parece estar convencida de que el Gobierno ha actuado para beneficiar a las entidades financieras.

Lo de la subida de la luz en medio de la gran ola de frío ha sido de una incompetencia supina por parte de quien corresponda, que en este caso es irremediablemente el ministerio de Industria. Su titular, Alvaro Nadal, tuvo la brillante idea de salir a explicar que la subida media del recibo va a ser este año de cien euros por familia cuando la gente estaba preocupada por si enchufar o no todos los radiadores. Venticuatro horas después, cuando el frío arreciaba y el precio del kilowatio batía su record histórico, Nadal tuvo que comparecer de nuevo para informar que su ministerio va a tomar medidas para rebajar el precio del gas que puede que hayan sido entendidas por algún experto pero que al español medio le dejan tan frío como crudo está siendo este mes de enero.