NIÑOS EN RIESGO

La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana cometió ayer la irresponsabilidad de obligar a cientos de niños a desplazarse por las carreteras de la provincia de Valencia para jugar (o no jugar) sus encuentros de las ligas de fútbol base. Las escuelas valencianas esperaron durante toda la tarde del viernes la notificación oficial de que la jornada quedaba suspendida pero ese documento nunca llegó -sólo se aplicó en la provincia de Castellón-. Atenta al sentido común obligar a niños a desplazarse por carreteras secundarias cuando la provincia está en alerta naranja por fuertes lluvias y rachas de viento. La Comunitat ha estado estos días bajo la influencia del temporal más duro del último medio siglo. Tan sólo hacía falta echar un vistazo a los medios de comunicación para darse cuenta de que donde mejor estaban los pequeños futbolistas era en sus casas durante la jornada de ayer. Igual que se aplaudió la suspensión de la jornada previa a las fiestas navideñas por el temporal, ayer sólo cabe la desaprobación ante la exigencia de jugar. En algunos casos, los niños de siete u ocho años, madrugaron para desplazarse a un campo con el único objetivo de recibir la noticia de que el partido quedaba suspendido porque el terreno de juego estaba impracticable. El árbitro, tras echar el balón al césped, optó por no mojarse y aplazar el encuentro -por cierto, la Federación ha sumado en la clasificación puntos ficticios de partidos que no se han disputados y que ha resuelto con 0-0 en el marcador-. Durante estos días, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha recomendado con insistencia evitar los desplazamientos por carretera en la medida de lo posible. La respuesta de los que mandan en la Federación valenciana fue sacar a niños, entrenadores y árbitros a pasear por la provincia pese a que el temporal todavía seguía sobre sus cabezas. Parece ser que el aviso del centro de emergencias de la Comunitat Valenciana, que mantuvo durante todo el día de ayer la alerta naranja por lluvias y viento, no era una amenaza suficiente para los que gestionan la cantera valenciana. Estoy a favor de ordenar las ligas, de dotar la competición de base de las normas adecuadas para que todas las escuelas mantengan un mínimo de responsabilidad y de compromiso, de que los niños se eduquen también en los valores a través del deporte. Pero a veces hay que poner en una balanza si es mejor obligar a unos niños a presentarse en un partido a treinta kilómetros de sus casas para que no se lo den como perdido o aplicar el sentido común y suspender una jornada previamente para evitar posibles consecuencias posteriores. Ayer se jugaron muchos partidos y otros se suspendieron. La lógica, la que dictan aquellos organismos que previenen las emergencias, era la de quedarse bajo techo para evitar el riesgo.