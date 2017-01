NADAL Y LOS MITOS

Soy tan despistado que muchos días estoy leyendo el 'Levante' en la redacción y exclamo para mí: «Joder, estos de la competencia qué patatas son que publican hoy esta noticia que nosotros llevábamos ayer». Hasta que sigo avanzando y detecto algún artículo que indudablemente era del día anterior. Entonces miro la fecha y descubro que estoy con el periódico de la víspera. Leo lo viejo como nuevo y me quedo tan pancho.

Luego hay otras noticias que parecen que asomen a las páginas cada cierto tiempo. Y seguro que son nuevas, pero parecen viejas. Me sucede con los renacimientos de Rafa Nadal. Ahora parece que por haber incorporado a Carlos Moyá a su equipo vayan a desaparecer todos sus males. No lo creo. Supongo que no tardarán en irrumpir sus dudas y sus miedos, aunque su entrada en Australia está siendo imponente.

Cuando uno se convierte en un mito tiene un problema. No hace falta irse al tenis o a cualquier deporte. Mire a su alrededor. Seguro que tiene alguno al alcance de la mano. En mi grupo de amigos hay uno que toda la vida ha ligado por guapo, cuando todos sabemos que la mayoría de los hombres liga por insistencia. El tío no ha hecho ejercicio en su vida. Fuma, bebe y como mucho se pega un bailoteo de vez en cuando moviendo la pelvis de manera espasmódica. Pero está tocado por la varita de los elegidos. Mientras los demás nos matamos a hacer deporte para mantener la dignidad camino de los 50, él, sospecho, no debe tener ni unas míseras bambas. Dice que jugaba al tenis. De joven. Lo que más nos molesta es que nunca había tenido barriga. Y pongo la mano en las brasas a que no hace ni medio abdominal. Pero digo que nunca había tenido porque él otro día le vi repantingado en un sillón y adiviné un bulto desconocido bajo la camisa.

Estuve a punto de afearle esa incipiente dejadez. No por nada, que yo respeto a los flacos y a los gorditos, a los fofisanos y a los runners estos que se ofenden por nada, pero un mito tiene un prestigio que defender hasta el último de sus días. Y mi amigo no se puede convertir en un 'panxut'.

A Nadal, no se vayan a creer que me he olvidado, le pasa algo parecido. Si no levanta un trofeo en dos meses, está acabado. «Desde aquellos problemas en la rodilla no ha vuelto a ser el mismo», «los rivales le han perdido el respeto, ya no lo ven como alguien invencible»... Pero si gana dos partidos seguidos, «éste año cae el décimo Roland Garros», «yo creo que volverá a ser el número uno: Djokovic y Federer ya no son lo que eran»...

Es una de las gracias del deporte. Todos saben y todos opinan. Y cualquiera defiende un día una opinión y tiempo después la contraria. Ojo, que yo también lo he hecho. Y con toda la vehemencia del mundo. Sin pestañear. Así es España. Y Nadal, le guste o no, nació en España.

Yo soy un tío raro y no necesito las banderas para disfrutar del deporte. No tengo problema alguno en decir que me gusta más el juego de Djokovic que el de Nadal. O en ver cualquier tipo de evento deportivo sin que haya, no ya un español con opciones, sino un español. Puedo entusiasmarme con un Francia-Suecia de balonmano, con un maratón donde solo se ven kenianos en la cabeza o darme cuenta de que estoy haciendo fuerza para que Del Potro venza a Murray en la final olímpica.

Pero Nadal es un caso aparte. Nadal es el mejor deportista español de la historia y, más allá del asunto patrio, insisto, un tenista inmortal. Al balear se le recordará mientras exista el tenis. Por su cabeza, por su espíritu indomable, por su elegancia, por su respeto hacia los rivales. No he visto a muchos más competidores como él en mi vida. Inimitable.

Por eso ya me da igual que gane el décimo Roland Garros o que se retire mañana. Él ha alcanzado ya ese estatus en el que, obtenga los resultados que obtenga, se le tiene que observar con respeto, con admiración. Nadal ha sido un regalo para el deporte, un regalo para el mundo.

Aunque, claro, todos esperamos que el día que tire la raqueta y se marche a pescar y a jugar al golf, no sea después de caer muy bajo. Por el prestigio de los mitos, digo. Ya saben. No me imagino a mi amigo bailando al son de Elvis con la panza bamboleante. A wamba buluba balam bambu!