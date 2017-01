El modelo económico valenciano: realidades y teorías

Hará unos pocos días que salió hacia el Reino Unido, para el operador privado de mercancías Direct Rail Services, la primera del pedido de diez locomotoras modelo UK Dual -clase 88 nº 88003 'Prometheus' en el sistema ferroviario británico- totalmente diseñada y construida por la planta de Stadler Rail Valencia situada en el Polígono Industrial del Mediterráneo en Albuixech, la heredera y sucesora de la vieja MACOSA valenciana.

Se trata de un tipo de locomotora que funciona por captación de corriente o mediante su motor diésel incorporado, es el concepto denominado 'last mille' o 'último kilómetro'. Su doble sistema de tracción le posibilita pasar de la línea principal electrificada a las redes de vía no electrificadas en terminales ferroviarias, depósitos, fábricas o puertos, prescindiendo de las locomotoras diésel de maniobras, con el consiguiente ahorro de tiempo y costos y ganancia en flexibilidad y tiempo operativo.

Este tipo de locomotoras solo han sido desarrolladas, construidas y conseguido pedidos significativos por las grandes multinacionales de la construcción ferroviaria, tales como Bombardier o Siemens con sus modelos Traxx y Vectron,

Pues bien, la planta valenciana de Stadler también ha diseñado y construido este tipo de locomotoras denominadas modelo UK Dual y cuyas características principales son una masa de 86 toneladas con un bajo peso por eje de 21,5 toneladas, que en modo eléctrico -alimentada a 25 KVAC- desarrolla una potencia de 4.000 KW y una velocidad máxima de 160 km/h, las prestaciones de una locomotora de línea, y en modo diésel su motor Caterpillar C 27 desarrolla 708 KW, es decir, las prestaciones típicas de las locomotoras de maniobras.

Estas locomotoras son a su vez un desarrollo lógico ante la demanda, estamos hablando de las necesidades de los clientes, de la locomotora denominada UK Light, la hermana mayor que diríamos, de las cuales se han entregado entre 20013-2015 al mismo operador británico un total de 32 locomotoras. Estas son diésel eléctricas puras que alcanzan los 160 k/h y una potencia de 2.800 KW con su motor diésel Caterpillar C 175

Lo que venimos relatando no es sino la etapa actual de un proyecto industrial netamente valenciano que arranca en 1897, decano de la metalurgia valenciana que en este 2017 cumple 120 años, iniciado por la familia Devis, gente de la industria como no los ha habido en Valencia, consolidado en su dimensión española por Juan Villalonga y los Reig padre e hijo, y que en un momento dado dio un paso más con su integración en el mundo de las empresas multinacionales europeas del sector de construcción ferroviaria, hoy en día integrados en la suiza Stadler Rail AG, que en este año celebra su 75 aniversario como empresa ferroviaria.

Este hecho y otros muchos existentes en el tejido industrial manufacturero y de servicios valenciano, el real, el de todos los días, el que funciona -de los cuales los valencianos deberíamos reconocer y celebrar, reforzando nuestra autoestima- debería ser ampliamente conocido y reconocido por la sociedad valenciana, los medios de comunicación y el Gobierno autonómico, y por eso que se viene en llamar la sociedad civil. Pero esto no es así, a todos ellos con citar a Ford, Mercadona, la cerámica y alguna que otra cosa, así como el corredor mediterráneo, les es suficiente y así no entran en más honduras ni compromisos.

En los últimos tiempos estamos leyendo y oyendo, en los medios de comunicación locales y alguno nacional, declaraciones y noticias por parte del Gobierno autonómico, las patronales valencianas, el mundo universitario y gentes diversas, acerca de toda una serie de proyectos, formulaciones y enunciados sobre el cambio a un nuevo modelo industrial valenciano, la creación de nuevos organismos (que se solapan con los existentes) para la gestión de programas de I+D+i, priorizando a la universitaria, el enunciado de 200 o 300 medidas y propuestas para ello, apostando por la consolidación de los «sectores tradicionales valencianos», etc., etc., etc., repetido insistentemente como un mantra que no acaba nunca de concretarse.

En mi opinión todas estos propuestas y las personas que lo promueven, la gran mayoría con escasa o nula experiencia empresarial y de relación con los sectores citados, tienen poco que ver con la realidad diaria de las empresas del tejido industrial, manufacturero y de servicios valenciano, el cual pasa de todos ellos y sus propuestas teóricas, y se dedica a lo suyo: a sus empresas, a trabajar, diseñar, fabricar y vender, a crear y consolidar el empleo. Aquí nos llega el eco de aquello de 'Valencia es mucho más'.

Supongo que Stadler Rail Valencia, heredera y continuadora de un proyecto metalúrgico valenciano con 120 años de antigüedad, debería ser considerada «sector tradicional». El modelo que venimos describiendo debería ser el paradigma del modelo productivo valenciano si queremos mantener la industria en un mundo globalizado.

Estamos hablando de una tradición centenaria en el negocio, de la existencia de potentes equipos de dirección y gestión, de diseño y fabricación capaces de diseñar desde ligeros tranvías a potentes locomotoras tales como existen en Stadler Rail Valencia. De iInnovación tecnológica, diferenciación del producto e internacionalización productiva, hay que decirlo alto y claro, el corolario de la I+D+i es fabricar productos con alto valor añadido y nivel tecnológico, conseguir pedidos y fidelizar clientes, obtener beneficios y reinvertir en las instalaciones para consolidar la industria y el empleo de calidad.

Todo lo que no sea apoyar este modelo por parte del Gobierno autonómico es una mala inversión de los escasos recursos públicos existentes y fabricar humo como cuando se quema la paja del arroz en la marjal.