Misterios en los colegios

Días atrás vimos un reportaje televisivo en el que los niños recorrían paisajes nevados para ir cada día al colegio. Era en España, en el norte de León, donde las nevadas dejan buenos espesores que perduran todo el invierno. Los padres se organizaban para llevar a los hijos a las escuelas e institutos distantes varios kilómetros por caminos blancos, y a poblaciones tan alejadas llegaban también panaderos, fruteros, vendedores de pescado, repartidores de cartas... Nada que ver con lo que suele ocurrir por aquí, donde es muy fàcil que se suspenden las clases apenas llueve; no digamos si la lluvia se convierte en algo de nieve. El principio de precaución, dirán los más cautos. Naturalmente que sí. Por eso es de imaginar que en Noruega o en Minnesota no estarán abiertas las escuelas ni tres días de clase al año. Sin embargo el misterio de las suspensiones frecuentes de clases nos asalta con mayor intensidad cuando vemos fotos de niños jugando alegremente con la nieve en la montaña tras haberse suspendido las clases como precaución por si ocurría algo, porque había nevado. No han cerrado los talleres y fábricas, ni los supermercados, ni las tiendas de ropa, ni los centros comerciales, a los que pueden acudir los papás con los nenes, para comprarles zapatos nuevos, por ejemplo, aprovechando que los profesores han decidido cerrar el colegio por prevención, porque llueve; a veces hasta nieva, aunque nunca tanto como en el norte de León.

Es posible que estas precauciones tengan relación con el temor a las goteras. Este es el segundo misterio de los colegios: ¿por qué persisten tantas goteras apenas caen dos gotas? El tercer misterio es el de los barracones. ¿Cómo es posible que llevemos décadas de colegios en provisionales barracones, si cada vez hay menos niños?