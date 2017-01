Ministro al rescate

Vamos a ver, lo voy a ir repitiendo despacito para comprobar si lo he entendido: estamos en invierno, una época en que lo normal es que haga frío, aunque lo normal ya no es tan normal, pero el caso es que en enero es habitual que baje la temperatura, que hiele y hasta que nieve. Pero es que por si fuera poco, te lo dicen, te lo avisan y hasta te lo advierten machaconamente en las televisiones, en los boletines de noticias de la radio, en los periódicos, tanto en papel como en internet, en las redes sociales, en las conversaciones del ascensor con el vecino del séptimo mientras sacas las llaves («pues parece que va a llover», «sí, sí, y hasta es posible que nieve»), en la breve charla que mantienes con tus compañeros al llegar al trabajo («¡qué frío hace!»), en la llamada de teléfono de tu tía Amparo («hijo, ¿te has puesto camiseta interior, que hace mucho frío y te puedes constipar?» «No, tía, ya sabes que desde el colegio no llevo camiseta interior, que es muy poco varonil»), en la cola del supermercado, en el taxi, en todas partes, monotema, moda, tendencia, preocupación máxima, alerta climática, el fin del mundo que se acerca. Pero tú, libremente, decides que vas a sacar el coche y te vas a ir a Madrid, porque tienes que ir a Fitur, o porque vas a ver a tu novia o a tu novio o a tu primo Gervasio con el que hace mucho tiempo que no quedas, o porque no te queda más remedio ya que eres camionero y tienes que hacer tu trabajo y llevar tu carga si quieres cobrar, pero el caso es que decides ir, a pesar de las televisiones, de las radios, de los periódicos, de las redes sociales, de tu vecino del séptimo, de tu tía Amparo y la camiseta interior, de todo eso y de mucho más, tú te subes al coche y cuando empieza a nevar -al principio un poquito pero luego una nevada de las que hacen época- y te quedas atrapado en la carretera sin poder seguir ni regresar, entonces va y dices, ¡ahí va, si está nevando...! Pero en ese momento, en lugar de reconocer que te has equivocado y que te habían avisado, o de asumir con resignación que no tenías más remedio que ir y que ahora toca aguantarse, entonces empiezas a mostrarte como ese español siglo XXI versión lo exigo todo pero a mí que no me pidan nada y te lanzas a despotricar porque no te han informado, porque no hay quitanieves, porque no te llevan comida, porque cuando al fin llega no es lo que tú esperabas, por todo, como si fuera un acontecimiento excepcional que te hubiera pillado desprevenido. ¿Y qué querías, hijo de mi vida, que el mismísimo ministro de Fomento te llevara una tacita de caldo, un bocadillo de jamón con el tomatito restregado como te lo prepara mamá y un cortado descafeinado de máquina con la leche muy caliente y sacarina que estoy a régimen? Pero ¿sabes lo peor de todo? Que va y el ministro de Fomento sale haciendo declaraciones... ¡pidiendo disculpas por los problemas en el tráfico durante el temporal! Si es que aún nos pasa poco.