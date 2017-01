La nevada ha sido histórica, sí señor. Y las temperaturas no bajan, se desploman, que casi da dolor oírlo: !Catacloc! Pero es lo que trae la moda informativa: meteorólogos sin bigote que ante una pantalla de 30 metros cuadrados convierten el clima en un espectáculo más, obligado a conquistar audiencia como todos; a asustar, emocionar, enfadar, motivar y provocar como cualquier otro 'show', porque las cifras mandan. Por eso este año se ha importado un concepto nuevo, la «sensación térmica», que permite que nos asustemos mejor, incluso que nos recomienden ponernos bufanda, y que en las tertulias de los telefonitos haya correcciones a peor: «Sí, en Arrancapins hacía nueve grados; pero la sensación térmica era de tres».

El tiempo, si es malo de verdad, es ahora «severo». Miedos: tomas el hilo de Donald Trump y empiezas a liar tu ovillo hasta que llegas a la hipótesis de una tercera guerra mundial que, incluidas bombas nucleares, hay quien ya baraja. Nunca faltan simpáticos augures que recuerdan que las grandes guerras del mundo empezaron por una etapa de proteccionismo aplicado al comercio y la industria. Eso sí que cambiaría el clima de verdad: menudo Brexit.

Pagamos la electricidad más cara porque Francia tiene cerradas varias centrales nucleares. !Ah! ¿Y por qué nosotros, además de ayudar a los que no pueden pagar el recibo, no construimos tres nucleares más? Abre la muralla, cierra la muralla. Los miedos se acumulan a la puerta y en Fitur se apela a los más elementales principios de libertad y apertura, en contradicción con los que quiere aplicar, contra viento y marea, el restrictivo conseller Climent. Venga cuando quiera, disfrute de nuestros horarios nocturnos, le decimos al turista. Pero a los de casas les impedimos comprar cuando más les convenga.

Muchos profesionales de la agricultura, a los que saludo con admiración, se han pasado estas noches en el campo, regando, pendientes de cada parcela y rincón, tomándole al suelo la temperatura y la humedad. Mientras tanto, ridículamente, suena la voz de la caverna que quiere hacer del miedo religión: «!El clima está cambiando! !Pedalea!» Y yo me voy al mapa de las neveras y al viejo oficio de 'nevater', que bajaba hasta las farmacias el hielo preciso para combatir las fiebres palúdicas y la nieve para hacer granizado de limón. Que no me fastidien con la excepcionalidad de esta pequeña nevadita porque en las montañas valencianas hay, catalogadas y protegidas, !trescientas! neveras de piedra, algunas con capacidad de más de 2.000 metros cúbicos. Y la más cercana al mar está en Barx, a 342 metros de altura, donde sin duda es normal una nevada.

Un veterano de Bocairent me ha dado la alegría de la semana al evocar, mejor que nadie, lo bien que vivimos la mayoría y con qué facilidad hemos olvidado el mundo del que venimos, donde los miedos eran de verdad: «Mi padre -dice- tenía dos mantas, una para ir a trabajar y otra de domingo». Pues ya vale...