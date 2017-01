'HOUSE OF TRUMP'

Lucharé con ustedes con todas mis fuerzas. Traeremos de vuelta los empleos, nuestras fronteras, nuestra riqueza y recuperaremos nuestros sueños. Construiremos autopistas, puentes, túneles y líneas férreas por toda nuestra hermosa nación. Vamos a sacar a nuestra gente de los sistemas de beneficencia para que tengan empleos: que construyan los caminos, todo con las manos estadounidenses». Hacía frío en la escalinata del Capitolio este pasado viernes de enero, pero la sangre se le ha helado a muchos que estaban muy lejos del escenario de la ceremonia mientras veían por la tele la toma de posesión de Donald Trump, el nuevo inquilino de la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos de América, el líder del mundo libre que tendremos que presentar a los marcianos si se animaran a invadir la tierra.

Lo que va mal irá bien, las empresas que cerraron volverá a abrir, las compañías que se fueron volverán a suelo americano... Donald Trump ha hecho un nuevo discurso de investidura que más recuerda a una carta a los Reyes Magos que un proyecto verosímil. Nada de fechas, nada de objetivos concretos, pero sí unos culpables de lo que no funciona: los políticos de Washington, que le quitaron al pueblo lo que él va devolver. La idea no es mala y sobre todo tiene futuro: son el chivo expiatorio perfecto para cuando no haga lo que prometió.

Está claro que los americanos tienen que hacerlo todo 'a la americana' y que eso de las medias tintas no va con ellos. Puestos a tener un presidente millonario, mejor que lo demuestre con dorados hasta el techo y metiéndose con los humildes. Puestos a tener un demagogo, mejor que sea un charlatán que no se ande por las ramas y prometa la luna.

El cine nos ha presentado a las personas ambiciosas como tipos inteligentes que ejecutan complicados planes para arrasar el mundo y ver el desastre a través de enormes pantallas mientras acarician un gato. Sin embargo, el hombre que hace que temamos una retirada de inversiones americanas en el mundo, como ha hecho Ford en México, o que está probando los límites de la paciencia de China como él mismo no permitiría que lo hicieran con Estados Unidos es un personajazo con un tupé rubio imposible y las maneras de un gañán.

Aunque hay muchas teorías de que no terminará el mandato porque se cansará o sus propios compañeros republicanos le segarán la hierva bajo los pies, lo cierto es que los presidentes temperamentales son los que más enganchan a sus electores y no sería descartable que esta aventura no termine hasta enero de 2025. Por el camino puede haber pasado de todo y no precisamente bueno. La esperanza está en que, como todos los listos, Trump tenga la cara dura de desdecirse sin despeinarse y sea mucho ruido y pocas nueces. Crucemos los dedos.