ENORME VICTORIA

Alguna vez tenía que ser, y fue ayer en Villarreal. Un gran encuentro para lograrlo. Ante un importante rival, que está muy arriba en la clasificación haciendo una buena temporada, y no siendo nosotros favoritos en el envite. Enfrentamiento claramente marcado por las circunstancias de ambos contendientes. Muy positivas para los locales, no tanto para los visitantes. Sin embargo, y es en lo primero que me quiero fijar, influyeron tan positivamente en los jugadores del Valencia, como negativamente en los del cuadro amarillo. Estábamos necesitados, sin demasiada confianza, y sabiéndonos inferiores a priori. Pero como yo digo, los partidos siempre se han de jugar, y el Valencia, independientemente de su marcha en la Liga y de sus nefastos resultados, si tiene un buen día, y sus futbolistas hacen lo correcto y con intensidad, puede ganar a cualquiera en la Primera División española. Y así lo afrontaron, muchísimo mejor que los locales. «Equilibramos de entrada, desde el primer minuto. Presión en bloque alto, no dejamos que canalicen con facilidad, demostramos que queremos ganar, y que no estamos tan mal como todo el mundo cree. Evitamos llegadas claras del Villarreal, desconectamos a sus puntas del resto del equipo, aprovechamos nuestra superioridad numérica en medio campo para presionar con eficacia y, hasta que llegue nuestro momento, no permitimos que se sientan cómodos desarrollando su juego habitual".

Este planteamiento, lógicamente, y si no sacas ventaja en el marcador, puede pasarte factura a medida que los minutos transcurren. Y en principio así fue. Tras quince o veinte minutos alentadores del equipo, el Villarreal se hace con el mando. Sin oportunidades claras, pero dominando tanto territorialmente como en el juego. El peligro acechaba nuestra meta, pero no alarmantemente. Y fue en esa fase del partido, cuando menos llegábamos arriba, cuando un contragolpe muy bien desplegado por banda izquierda permite a Nani aprovechar el recule de Mario para ver llegar a Carlos Soler y mandarle una pelota precisa golpeada con sutileza por el canterano para finalizar con éxito la ocasión. El primero ya había llegado. Y esto hacía empeorar las sensaciones de los locales. Y mucho más con el segundo. Asenjo colaboró involuntariamente con uno de los horrores más graves de su carrera. Y Mina no desperdició el regalo. Sólo un desastre muy grande del Valencia, evitaría la victoria.

Todo hacía presagiar salida en tromba del Villarreal. Pero no, fue el Valencia el equipo que pudo marcar un nuevo gol, contragolpeando con facilidad y ofreciendo una imagen muy ambiciosa, de las que gustan a los aficionados. No se pudo marcar y volvimos a decaer. Evidentemente el cansancio y la ventaja en el resultado así lo permitían, es más, incluso así lo exigían. El Villarreal más con el corazón que con la calidad, encerró a los nuestros, pero ni siquiera pudieron lograr el primero, el que acortaba distancias. La intensidad de los jugadores del Valencia fue remarcable y muy positivamente valorable. Su trabajo defensivo absolutamente eficaz. El Villarreal ni pudo ni supo. Enorme victoria. No estamos nada lejos de escuchar hablar de la Europa League y de la renovación de Voro. Tiempo al tiempo.