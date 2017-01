Un encontronazo

No me ocurría hace mucho. Aunque ¿me ocurrió alguna vez? Vas navegando, no sin rumbo, por internet buscando algo que necesitas, esquivando tantísima tontería, y te encuentras con una entrevista inapreciable que hacen a la autora de una novela que leíste hace tiempo, y que te gustó mucho, y que ahora darías cualquier cosa por encontrarla y volverla a leer, gracias a lo que la autora dice en la entrevista.

Porque la vida es bella. Siempre. Pero gracias al hallazgo que comento especialmente bella hoy para mí. No te topas a diario con palabras tan sabias, tan inteligentemente sencillas, tan oportunas, tan con causa rebeldes.

Sólo queda por decir que la vida nos guarda -para quienes se pongan a tiro- otros encuentros puede que también inesperados o no, que nos eleven quizás hasta lo asombrosamente muy bueno y verdadero y bello del hombre (hecho a imagen y semejanza de Dios).

(El nombre de la escritora, etc. supongo que debo callarlos para no hacer publicidad...).