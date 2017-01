El progreso no se perfila como el transcurrir de los años en línea ascendente hacia el bienestar de los ciudadanos. El futuro ya no es lo que era. Algo se truncó para que el presente sea Donald Trump. Apenas unas horas de la toma de posesión del magnate como nuevo presidente de EE UU, las manifestaciones no se han hecho esperar. La Marcha de las Mujeres es la señal inequívoca de que la política del inquilino de la Casa Blanca se percibe como una amenaza a la igualdad. La protesta, al margen de las actrices de Hollywood que la secundaron, se nutrió de personas que no aspiran a destacar sino a no ser humilladas, es decir, están dispuestas a dar la batalla y lucharán por no ser rehenes del machismo del mandatario. Todo esto recuerda a las palabras de Emmeline Pankhurst, a quien encarnó Meryl Streep -detractora declarada de Trump- en la película 'Sufragistas': «No tengo aspecto de soldado ni de prisionero, pero soy las dos cosas».