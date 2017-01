Contra el proteccionismo

La victoria de Trump se ha basado en su habilidad para explotar los efectos perniciosos de la globalización, que, pese a arrojar un saldo mundial positivo, ha tenido también consecuencias indeseables, sobre todo en los países desarrollados. Si en estos las clases medias se han proletarizado, en los países emergentes han comenzado a surgir una incipiente clase media que no prosperaría si se impusieran las tendencias anunciadas por el 'Brexit', la llegada de Trump y la progresión del populismo. No deja de ser una paradoja que en Davos, la bandera de la libertad de comercio fuera tremolada por el chino Xi Jinping y no por los líderes occidentales. En España, el sector exterior ha sido uno de los factores fundamentales de la salida de la crisis, y cualquier freno significaría un retroceso en internacionalización de nuestra economía. Con todo, los analistas observan que una guerra comercial entre las grandes potencias nos afectaría sólo de refilón ya que el 72% de nuestras exportaciones va a la UE y sólo el 4,4% a los Estados Unidos. En cualquier caso, sería un gran error universal que los esfuerzo lógicos por gestionar mejor la globalización desembocasen en un explosión proteccionista.