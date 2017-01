Congresos sin tradiciones

Este año los partidos celebrarán congresos para renovar órganos de dirección. Aunque están haciendo todo lo posible para calentar la opinión pública, la ola de frío también congela la sensibilidad política. Han dejado de lado las grandes tradiciones y han querido que fijar la tertuliana atención en los personajes. Quieren que nos olvidemos de los argumentos, los relatos y los dramas para fijarnos en los personajes y su atrezzo, como si en esta frívola farsa posmoderna la política se pareciera mucho a una invernal comedia de enredo.

Si empezamos por el congreso de Podemos, la clave no se encuentra en las oceánicas fuentes ideológicas donde bebe esta paleoizquierda amnésica y adanista. Se nos está presentando como un conflicto entre familias y personajes. Las fronteras programáticas entre pablistas y errejonistas no vienen marcadas por ideas o valores. No hay tradiciones de las que alimentarse, sólo hay personajillos y carismas a los que seguir. Se escenifica una lucha de egos contrapuestos en un contexto taurino y circense. Es normal que los ecologistas, comunistas y anarquistas más serios quieran desentenderse de este teatro mediático montado para calentar el coso de Vistalegre.

En el PP también echamos de menos ideas, creencias y valores. Al plantearse desde la pura corrección política reformista, el congreso está evitando cualquier alusión al conservadurismo, al liberalismo social o la democracia cristiana. ¿Democracia 'cristiana'? Es probable que si algún militante pronuncia esta palabra sea tachado de retrógrado y expulsado de cualquier órgano de representación. Si además a ese militante se le ocurre pedir elecciones primarias, reclamar democracia interna o repensar la política desde las bases, puede tener por seguro que no hará carrera en esa agrupación. También asistimos a una aparente lucha de generaciones donde los jóvenes han sido puestos por los viejos y donde pocos conocen la frontera programática o epistemológica que separa a 'sorayistas' de 'cospedalistas'. Parece lógico que Aznar haya querido marcar distancias con estas escenificaciones mediáticas porque el nicho de la militancia histórica parece desconcertada con tecno-líderes que desconocen la historia y la tradición.

Y la palabra tradición está en el núcleo del problema porque contemplamos congresos políticos de personajes que se avergüenzan de sus tradiciones, de sus fuentes programáticas y la memoria de sus bases. No olvidemos al PSOE, un partido desconectado de sus fuentes socialdemócratas donde 'pedrólogos' y 'susanólogos' aún se mantienen a la greña. Tampoco debemos perder de vista a Ciudadanos, agrupación que amenaza con adelantar a todos en este teatro del absurdo, haciéndonos ver que en la batalla de 'riveristas' y 'punsetistas' podrá resolverse, para siempre, el futuro de la civilización occidental.