Ciencia o milagro

Si a nuestros abuelos les hubieran profetizado con días de anticipación que nevaría en las huertas y playas de Valencia no pensarían en los avances de la ciencia sino en algo milagroso, y los más negativos en un 'castigo' de Dios. Muchos de los dogmas de ayer la ciencia los ha razonado y algunos imposibles dejan de serlo pasando a ser hechos posibles y razonables. Hoy, los eruditos en Sagrada Escritura confirman que la división de las aguas del Mar Rojo, hace 3.000 años, no fue una intervención sobrenatural sino que está basado en leyes físicas del viento y las mareas. Todo esto no quiere decir que los milagros no existan y que no se den en el siglo XXI. La Iglesia,tan poco dada a reconocerlos, exige que los candidatos a santos necesiten haber hecho un 'milagro' para establecer que están con Dios.

El Papa Francisco ha autorizado la promulgación como 'milagro' lo ocurrido con la niña de Paterna, Carmen Santos. Una niña que nació prematura en el hospital 9 de Octubre, con múltiples patologías calificadas por los médicos como «muy graves» (una doble septicemia y una hemorragia cerebral interventricular izquierda grado IV que se complicó con problemas en el corazón y los pulmones). La ciencia calificó de «imposible» su curación y de inminente su muerte. Hoy, Carmen, con 13 años, es una niña completamente normal, sin secuelas, y su restablecimiento, el cuadro médico lo califica de «asombroso y sin explicación médica alguna». Entre el diagnostico médico de muerte y la salud de Carmen solo se intercala la fe de su familia y la cadena de oraciones iniciada por las Carmelitas Descalzas de Serra.

¿Es milagro lo de Carmen o fracaso de la ciencia? La eterna pregunta.