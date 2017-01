Un cambio drástico

La Conferencia de Presidentes autonómicos fue un invento de Zapatero. No figura en nuestro ordenamiento constitucional. Esta semana ha vuelto a reunirse por segunda vez desde el año 2012. Balance de la jornada: Fotos a porrillo y bienintencionadas declaraciones genéricas sobre la necesidad de reformar el modelo de financiación para tenerlo concluido en el actual ejercicio. Sin novedad al respecto. Cataluña y País Vasco no asistieron. Siguen a su aire. Quieren jugar en otra liga hecha a su medida. Cosas de la cerrazón nacionalista que tampoco entraña ninguna sorpresa. De momento pues toda la parafernalia institucional desplegada el pasado martes queda solo en eso. Lo sustantivo del meollo se ventilará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera una vez los partidos consigan ir hilvanando acuerdos si es que lo logran. Una tarea difícil de antemano como lo demuestran las polémicas generadas por el sistema en curso. En principio la reforma se antoja lo más parecido a cerrar la cuadratura del círculo. Todos quieren barrer para casa sin terminar de asumir una visión de conjunto de la realidad nacional. Ese es el problema. Desde luego mientras tamaño dislate subsista no habrá nada que hacer especialmente ahora que el déficit agobia y los compromisos de ajuste contraídos con la Unión Europea no permiten bromas ni dispendios. Sin embargo parece que alguno todavía no se ha enterado de esto. Por ejemplo Ximo Puig proponiendo que el futuro nuevo reparto de fondos tenga efecto retroactivo. Oiga y dos huevos duros como hubiera apostillado Groucho Marx. En fin no sé si las siete horas de reunión en el Senado habrán servido como terapia de grupo para que unos y otros entiendan que alcanzar un modelo justo y estable de suficiencia financiera para las Comunidades Autónomas exige a todas ellas poner los pies sobre la tierra de cara a actuar con visión de Estado y sentido común. Eso y además abordar un adelgazamiento a fondo de las diversas Administraciones territoriales plagadas de vericuetos inútiles y organismos duplicados. Reformar la financiación autonómica no es un asunto exclusivo de dinero. Implica también un cambio drástico de mentalidad operativa. Gestionar mejor,fijar prioridades de inversión socialmente rentables y gastar sólo aquello que se puede como en cualquier economía domestica. Por supuesto si esto no ocurre España permanecerá encerrada en un circulo vicioso en el que todas las Comunidades continuarán pidiendo más cuando es imposible recaudar más porque la carga fiscal sobre el contribuyente medio es ya confiscatoria. Así pues que el Gobierno y las Comunidades autónomas cojan la tijera y comiencen a podar todo aquello que no sea educación,sanidad y políticas asistenciales. Es decir menos oropeles, menos ocurrencias, menos reductos de enchufados y menos impuestos. Si no seguro que al final estaremos en las mismas.