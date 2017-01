Un paso atrás

Dicen los científicos que la evolución no es lineal. A menudo tendemos a pensar que una vez que la naturaleza ha avanzado un paso, el siguiente va más allá. Si un animal desarrolla un pico largo para comer mejor en los huecos de los árboles, sus descendientes heredarán esa modificación y ya no se perderá jamás. Sin embargo, los expertos aseguran que no es así. En conjunto puede parecer cierto: los cambios tienden a mantenerse en el tiempo y las especies se van adaptando al hábitat cada vez que hay un cambio. Así crecieron los cuellos de las jirafas, por ejemplo, permaneciendo el gen más adaptativo en cada generación, pero eso no significa que para llegar al cuello actual no hayan pasado muchas generaciones y la transformación no haya sido a veces progresiva y a veces regresiva. Es el resultado final el que da la sensación de avance constante.

Con la naturaleza política ocurre algo semejante. Nos parecía que la llegada de Obama a la Casa Blanca era símbolo de esa evolución del 'homo politicus' estadounidense. Por fin, un afroamericano se convertía en presidente de los Estados Unidos después de haber pasado por una etapa de esclavismo feroz; de persecución y masacre de las minorías étnicas residentes en el territorio conquistado; de una guerra civil marcada por la diferencia entre el Norte y el Sur, entre otras cosas, por ese factor y de una sangrienta batalla contra la segregación racial. En los 60, la figura de Martin Luther King produjo el espejismo de una normalización de la convivencia pero el Ku Klux Klan no daba por logrado el avance. Al llegar los 80, el reverendo Jackson nos hizo creer que era posible para los no blancos iniciar una carrera política al más alto nivel cuando se presentó a las primarias del Partido Demócrata pero amanecimos en los 90 viendo episodios de trato diferenciado por parte de la policía para blancos y negros de los que aún nos sorprenden casos cotidianos. Parecía solo una pesadilla de Tom Wolfe y su «hoguera de las vanidades» pero no hemos terminado de despertar del horror. Y de pronto llegó él. Barack Obama jugó la carta de que lo imposible podía hacerse realidad. «Yes, we can», prometió. Y llegó, aunque su mandato haya dejado más luces que sombras y más promesas que realidades. Su mérito fue llegar. Como suele advertir algún viejo del lugar: no hay que dar por conquistada la democracia, hay que ganársela cada día. Del mismo modo, no podemos dar por adquirida la carta de naturaleza como ciudadanos normales para los afroamericanos en Estados Unidos. Ni para los hispanos ni para los asiáticos. La llegada de Donald Trump es un paso atrás en la evolución de la política norteamericana. No hay que afligirse. Es un dato. De nuevo los hombres blancos dominan los resortes de poder. La cuestión es saber si han vuelto o es que nunca se fueron y simplemente se limitaron a permitir que los demás creyeran haber conquistado la cima.