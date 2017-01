Noèlia, CXXXIII regina

Anit en l'incomparable marc del Teatre Principal de Valéncia fon proclamada Regina dels CXXXIII Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia, la Srta. Noèlia Durbán Martín, una jove valenciana de 22 anys, universitària, profundament enamorada en tot lo que signifique Valéncia, la seua cultura, les seues costums i les seues tradicions. Noèlia ha segut Fallera Major de la Falla La Conserva, continua sent fallera de la seua Falla Lo Rat Penat i és una amant de les festes vicentines des del seu Altar de Russafa.

Noèlia complix en la seua presència, una vegada més en la tradició que des de 1879 Lo Rat Penat constituí este certamen lliterari que l'ha vinculat permanentment en la Renaixença Valenciana. A on la dòna era el símbol per als trobadors del sigle XII no a soles de la bellea corporal sino igualment d'una espiritual que obligava a canviar la guerra per la pau, l'espasa pel poema i el llorer de la victòria guerrera per la flor, que s'otorga al millor dels poetes.

I és esta tradició la que parla d'una nova societat més justa, més culta, més generosa, la mateixa que Noèlia, la nostra Regina representa. Una Regina que en les seues paraules vol cridar junt ad ella a tota la joventut valenciana i valencianista per a que s'impliquen en lo que representa per a la Societat Valenciana Lo Rat Penat.

Noèlia obri les portes de Lo Rat Penat ad eixa joventut que és capaç de canviar en la seua força i en el seu cor generós tot quan els rodeja. Els més majors, els que fa temps perguérem la força de la joventut, pero guardem els nostres recorts, podem afirmar que davant estos jóvens, la nostra missió està complida. El testic està preparat per a ser entregat ad eixos jóvens que somien en recuperar lo que significa l'identitat de tot un poble. Gràcies Noèlia per la teua valencianitat.