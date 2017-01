MILÁ EN LA COMPETENCIA

Mercedes Milá va el martes a 'El hormiguero'. Es decir, va a otra cadena. Una en la que ha trabajado. También estuvo el jueves en TVE, cadena en la que empezó. Fue una de las grandes protagonistas del último 'Ochéntame otra vez', espacio nostálgico que sigue a 'Cuéntame' (cuando los Alcántara lleguen a los 90 supongo que se llamará 'Novéntame'). No desaprovechó Milá para salir en La 1 con una camiseta de 'ConvénZeme', su programa de libros en Be Mad. Recordó sus entrevistas en 'Buenas Noches', claro. No tanto las muy manidas de Umbral o Cela sino las menos recordadas. Admitió que la de Juan Guerra es uno de sus grandes fracasos. «Hice de fiscal. Sin ningún sentido del humor». A Botín («el viejo») le pregunta qué es para él la injusticia y el banquero responde: «Para mí la injusticia es la que hace la televisión con Mercedes Milá». Por ser más guapa al natural.

María Teresa Campos fue otra de las estrellas de Telecinco que participó en el programa: «Yo quería ser como Mercedes Milá». Años después quiso que su hija Terelu fuera Ana Rosa, pero eso no cuajó. Volvió a contar la broma con Hermida, cuando planearon pelearse en directo. Se habló de vivos y muertos. Nacho Lewin lo hizo de Fernando García Tola, tanto de 'Si yo fuera presidente' como de 'Esta noche'. Pero también de cualquiera a quien se aludiera en 'Ochéntame' (desde Hermida a Guillermo Summers e Ignacio Salas). Se habló del muerto Terenci ('Más estrellas que en el cielo') y del vivo Pedro Ruiz como si estuviera muerto.

Mercedes Milá se despidió en 1984 llorando de 'Buenas Noches'. Luego llevó el mismo tipo de concepto a Antena 3. Contó el jueves que hubo un tiempo en que el género se acabó, se secó. «Luego me decían que cómo hacía esa basura de 'Gran Hermano' en lugar de entrevistas. Si no las veíais, cabrones». Pero claro que siguió haciéndolas. A los de GH. Ya me habría gustado verla con Toño Sanchís, último expulsado de la versión VIP, que puso en un aprieto a Jordi González preguntándole por la audiencia del espacio y desvelando secretos de fuera a la casa. Milá lo habría sujetado.