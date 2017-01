El independentismo revolucionario

La ley democrática ofrece amplios márgenes para el debate político, y prueba de ello es la dificultad que encuentra Alemania para ilegalizar al principal partido neonazi, NPD, en un régimen muy meticuloso que tiene como referente negativo los abusos represores del nazismo genuino, y que, por delicadeza ideológica, no quiere cometer el mejor desliz en la gestión de las libertades. Dentro de los sistemas democráticos hay pues un gran campo para la controversia y para la reforma, porque a fin de cuentas en esto consiste el pluralismo: cualquiera puede efectuar propuestas para reformar la legalidad. pero esta se mantendrá vigente a menos que se logre modificarla por la vía tasada por la ley.

En Cataluña, el independentismo es evidentemente una opción legítima, y nada se puede objetar a quienes la postulan y tratan de imponerla y hacerla efectiva. Pero en un sistema tan solvente como el español, con sus impecables legitimidades de origen y de ejercicio, no es admisible que alguno pretenda recurrir a atajos que suponen una vulneración de la legalidad. Es claro que en el independentismo catalán, que no es homogéneo -poco tienen que ver los partidos de Junts pel Si con la Candidatura de Unidad Popular-, casi nada guarda parangón alguno con el independentismo violento del País Vasco, que recurrió al terrorismo para conseguir la proclamación de un estado independiente. En Cataluña, dejando a salvo los escarceos de baja intensidad de Terra Lliure (autodisuelta en 1991), no ha habido violencia física.

Viene esto a cuento de la situación tensa y crispada que se vive actualmente en el Principado, después de diversas actuaciones judiciales que han obligado a los Mossos d'Esquadra a actuar como lo que son, una policía judicial. Como se sabe, el martes pasado hubo en Barcelona una manifestación de mossos y guardias urbanos en solicitud de «respeto institucional» a los partidos. Los congregados respondían a una convocatoria sindical en que se hacía referencia al «acoso constante a la Guardia Urbana y policía en general e impunidad delictiva por parte de miembros de la CUP», que ha exigido reiteradamente al consejero del Interior de la Generalitat que la policía autónoma catalana desobedezca a cualquier autoridad que cuestione «el proceso», lo que supondría una vulneración inaceptable del estado de derecho.

Es inquietante que formaciones que siempre han permanecido en el arco democrático y constitucional confraternicen con los 'cuperos' por el hecho de coincidir en la pretensión independentista. Conviene, en fin, decir en voz alta que resultaría inadmisible que el grueso del movimiento independentista catalán derivara en una propuesta antisistema, es decir, ilegal, revolucionaria, que sería rechazada de plano y sin matices por toda la comunidad internacional y que encontraría la debida respuesta del Estado español.