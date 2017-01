LA OLA DE FRÍO

Estos días de nevadas sorprendentes y temporales devastadores -siempre lo son- me ha dado por recordar aquellos magníficos despliegues que realizaba Canal 9 incluso cuando apenas caían cuatro gotas de aguanieve en Barracas. Hasta allí se desplazaban los compañeros de la autonómica para ofrecer todo lujo de detalles de la menor incidencia meteorológica. Recuerdo que por aquel entonces había quien consideraba que TVV abusaba de aquel tipo de información, que L'Oratge ocupaba un porcentaje excesivo de minutos en el informativo e incluso que el modelo de televisión pública serio debía dedicar menos espacio a este tipo de incidencias atmosféricas y más a las de carácter político o a las de tribunales. No quiero ni imaginar el fabuloso despliegue que habría podido tener lugar estos días con el granizo de Gandia, las playas desaparecidas o los centenares de conductores atrapados en la A-3. Imagino que las pertinentes conexiones en directo con todos y cada uno de los puntos en los que se registraran incidencias, las valoraciones del presidente de la Generalitat sobre lo sucedido o las del responsable de Emergencias sobre los avisos recibidos tendrían un espacio prioritario. No tenemos por ahora nueva Canal 9, de modo que no pudimos seguir en directo la decisión del jefe del Consell de decretar -como si del mismísimo Trump se tratara- el nivel 2 de Emergencia en una de las comarcas más afectadas. El temporal de lluvia y nieve le ha ahorrado a Puig la eventual tromba de críticas que podría haber recibido en el comité nacional de los socialistas de hoy -que ha terminado aplazándose- por esquivar el debate sobre su intervención en la caída de Pedro Sánchez o su defensa de la abstención en la investidura de Mariano Rajoy. Y Francesc Romeu, vicesecretario del mismo partido, evita el granizo que podía haber caído sobre su cabeza por protagonizar el más indiscutible caso de enchufismo que ha protagonizado el Gobierno del Botánico. Quien sabe si la futura televisión autonómica permitirá que los valencianos podamos seguir a la vicepresidenta Mónica Oltra dar explicaciones como la que ofreció ayer para justificar el nombramiento de la hermana del subsecretario de Sanidad en el Hospital General de Valencia, con esa teoría de que cuando una persona accede a un cargo público «no puede pedir a la familia que se exilie al Polo Norte». Quién te ha visto y quién te ve. El aguacero sigue cayendo sobre Mireia Mollà -el fuego amigo-, a la que probablemente se le quiten las ganas de volver a celebrar una Nochevieja, y no me cabe la más mínima duda de que los miembros del consejo rector asumen que éste sería uno de esos temas que debería de aparecer en la parrilla del informativo. La ola de frío no puede congelar el sentido común, por más que exista la tentación de permitirlo.