Fiscalizar la luz

La Fiscalía de lo Civil del Tribunal Supremo ha abierto diligencias para averiguar las razones que están originando los sucesivos aumentos de precio en los recibos de la luz. La Ley de Enjuiciamiento Civil habilita a los fiscales para emprender acciones a favor de los consumidores. Cuando arrecian los fríos invernales, sube vertiginosamente el precio de la electricidad y resulta desconcertante que un asunto como este, de prestación de un servicio público esencial, tenga que ir a los tribunales para resolverse, ante la falta de acción o de resultados de los reguladores, que deberían velar por el interés general. Este país ha de recurrir en exceso a la Justicia. La corrupción no ha cesado hasta que los juzgados han impuesto el imperio de la ley. La picaresca financiera y bancaria no ha cedido hasta que los jueces la han rechazado expeditivamente. El tercer poder del Estado permanece vigilante y activo en beneficio de todos, pero habría que ver si este protagonismo excesivo no revela un grave fracaso del Ejecutivo y del Legislativo.