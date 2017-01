LA ESPAÑA INTERIOR

Castilla y León tiene una superficie que es casi cuatro veces la de la Comunitat Valenciana y, sin embargo, su población es la mitad. El cuadrante Noroeste de España es una especie de desierto demográfico, con densidades de las más bajas de toda Europa en algunas de sus comarcas. En los años sesenta, aún durante el régimen franquista, comienza a acelerarse un proceso migratorio que se había iniciado con el siglo y que vacía provincias como Jaén, Albacete, Guadalajara, Cuenca, Teruel, Zamora, Soria o León, entre otras muchas, para multiplicar el número de habitantes de Madrid y de las zonas costeras, tanto el área metropolitana de Barcelona como el eje mediterráneo Valencia-Alicante-Elche-Murcia, la Costa del Sol o los núcleos urbanos de la cornisa cantábrica. Poco a poco, la capital de España se ha configurado como un gigantesco oasis en mitad del progresivo desierto que es el interior de la península. El gusto por la vida rural ha desaparecido, si es que alguna vez existió. A los urbanitas nos encanta pasar un fin de semana en una casita rural o en un hotelito con encanto en un pueblo cuyo último censo arroja la cifra de 84 vecinos, de los que tan sólo dos tienen menos de diez años, los hijos de una pareja de polacos que buscando el sol de España no encontraron mejor oportunidad que un municipio de Palencia en el que en verano sí que saben lo que es el calor mientras en invierno casi pasan el mismo frío que en la Silesia que les vio nacer. Pero los naturales de esas zonas rurales huyen a las ciudades en cuanto pueden. En esa España interior cada vez más despoblada también hay equipos de fútbol, faltaría más, porque en la Liga todo parece reducirse a Madrid, Barcelona y ahora Sevilla, con esporádicas incursiones en Valencia cuando todo va mal y la entidad está a punto de explotar. De mi época de los cromos recuerdo especialmente al Burgos, que jugaba en El Plantío, y a la UD Salamanca, que lo hacía en El Helmántico. Después llegó el turno del Valladolid y el Nuevo Zorrilla, también llamado el estadio de la pulmonía, y del Numancia y Los Pajaritos, entre otros. Y ahora, estos últimos días, me acabo de enterar que en Huesca también hay un club de fútbol, el Huesca, que siempre ayuda mucho que el equipo se llame como la ciudad para que no pase lo que le ocurrió al oriundo aquel, el de «mi abuelo era de Celta». Pues bien, en efecto, el Huesca está en segunda y el Valencia CF acaba de cederle un futbolista, un tal Vinicius, al que no tengo el gusto. Hasta hace nada, la entidad de Mestalla le vendía jugadores al FC Barcelona, aunque alguno de ellos menudo papelón está haciendo, pero ahora le cede un delantero al Huesca. Sin duda está contribuyendo al necesario renacimiento de la España interior.