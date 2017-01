Los zarpazos climáticos que rompen nuestra plácida rutina de autómata, de replicante que repite los gestos cada madrugada con eficacia de reloj atómico, favorecen la irrupción no sólo de grandes lamentos, sino de toda esa solidaridad de boquilla que lanza sus proclamas sin bajar a la arena, al hielo, al asfalto, a la cruda realidad. Discursos pronunciados desde el estreñimiento cerebral, mensajes que sólo pretenden recoger beneficios del sufrimiento ajeno.

Conozco padres de familia que se reúnen durante estas noches de carámbanos afilados y cuchillos de escarcha, a título personal, como quien dice, para patrullar hasta el alba mientras reparten caldos calientes, mantas y conversación sincera entre los sintecho. Colaboran en estos menesteres policías locales, voluntarios de Cruz Roja, gente de Cáritas, en fin... Estos batallones solidarios ejercen su samaritana labor en silencio. Tienen la delicadeza de no arrearnos severa tabarra a los egoístas. Ayudan porque se lo pide el cuerpo, porque les apetece, porque de verdad creen en un mundo mejor, porque sienten que es su obligación. Y luego, por la mañana, sin dormir, se duchan, se largan al curro y no le cuentan nada a sus compañeros ni se colocan medallas sobre la pechera. Qué casualidad, casi todas estas personas presentan firmes convicciones morales emparentadas con la Iglesia católica. A lo mejor me equivoco, pero todavía no he visto a ningún jefecillo podemita acudir en socorro de los necesitados. Les encanta salir a calle para sus protestas de romería diurna, lúdica jacarandosa. Todo se consigue mediante algaradas callejeras, afirman. La calle es el espacio de la gente, del pueblo, aseguran. Les rechifla lo de tomar la calle. Pero ayudar en condiciones adversas a los que sobreviven en el rigor callejero, oye, como que les causa repelús.