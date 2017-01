En torno a los telediarios

Llevo ya mucho tiempo en el que los telediarios me resultan una gran pesadilla, podrían encajar perfectamente en una crónica negra. Me explico. Están cargados de sucesos, me recuerdan muchas veces a aquel diario ya desaparecido, 'El caso', en el que todo eran crímenes y asesinatos. Pero con el agravante de que lo hoy en día nos informan los medios, para nuestra desgracia, está plagado de detalles que podrían pasar casi desapercibidos en aquellos viejos televisores de antaño, que eran como unas grandes cajas de zapatos que emitían imágenes en un color sepia. Pero con los avances de las nuevas tecnologías lo vemos con una gran calidad de imágenes, dándonos en definitiva algo que resulta molesto cuando se trata de una hora en la que se suele comer o cenar. Si a estos sucesos les añadimos las magníficas intervenciones realizadas en cualquiera de los grandes hospitales que tenemos a lo largo de todo nuestro país, y que vienen a demostrarnos los grandes éxitos conseguidos por los profesionales de la medicina, con operaciones a corazón abierto, trasplantes de órganos, etc., que vienen a amenizar aún más si cabe nuestras comidas, y si a todo esto le añaden alguna noticia de algún atentado que haya podido ocurrir en cualquier lugar del mundo y algún sobresalto que otro de índole económico que nos proponga nuestro Gobierno, la combinación ya es perfecta. Y para finalizar nos llegan los deportes y solo nos hablan del Barça y del Real Madrid, los demás prácticamente no existen.

Si la dinámica actual de los telediarios no cambia solo le veo dos soluciones, o pasarnos a La 2 a ver 'Saber y ganar', un gran concurso muy ameno y con gran audienci, o definitivamente apagar la televisión.